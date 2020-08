Huawei Watch Fit nabízí velký obdélníkový displej a dlouhou výdrž

Fotografie: Huawei

Huawei dnes na oficiálních stránkách, konkrétně jejich arabské mutaci, představil nejnovější chytré hodinky Watch Fit. Na první pohled zaujmou vzhledem, který tak trochu může připomínat kombinaci náramku a hodinek. Za vše může až nezvykle obdélníkový displej, který je zároveň mírně prohnutý, díky čemuž by hodinky mohly velice dobře padnout na vaše zápěstí. Vhod jistě přijde i nízká hmotnost – pouhých 21 gramů bez pásku.

Samotný AMOLED displej má úhlopříčku 1,64 palce a jemné rozlišení 280 × 456 pixelů. Displej je samozřejmě dotykový a drtivou většinu úkonů zajišťují různá gesta. Dostalo se však ještě na boční tlačítko. Tělo hodinek je dle výrobce z odolného polymerního vlákna. Pro uživatele je podstatné, že hodinky mohou do vody, chlubí se odolností do 5 ATM. V praxi to znamená, že se s nimi můžete sprchovat a rovněž plavat. Naopak již nejsou určeny k potápění.

Sportovní aktivity budete moci měřit velmi přesně. Nechybí GPS, akcelerometr, 6osý gyroskop, optický snímač srdeční frekvence ani možnost měření okysličení krve. Jistě vás potěší také senzor okolního světla. V Watch Fit je nasazen proprietární operační systém Lite OS od Huawei, který dokáže komunikovat s telefony s Androidem 5.0 a novějším či iOS 9.0 a novějším.

Huawei prozatím nezmínil konkrétní kapacitu baterie, nicméně se věnuje vcelku podrobně výdrži. Pokud zhruba 200krát za den zkontrolujete displej, budete využívat měření srdeční frekvence, vyřídíte 50 zpráv, 3 hovory a budete během týdne 3krát cvičit, můžete počítat s výdrž v délce 10 dnů. V případě, že obrazovku hodinek zkontrolujete 500krát za den a budete cvičit častěji, poklesne výdrž na 7 dní, což je ovšem stále velice slušné. Závěrem výrobce dodává, že při nepřetržitém využívání GPS se výdrž zastaví na 12 hodinách. Nabíjení hodinek probíhá skrze kolíbku s magnetickým konektorem. Podporováno je rychlé nabíjení a 5minutový pobyt na nabíječce by měl vystačit na jednodenní výdrž.

Huawei Watch Fit budou nabízeny v černé, růžové a zelené. V tuto chvíli Huawei neoznámil ceny a ani dostupnost, vše bychom se ale měli dozvědět 3. září, což znamená, že by Huawei mohl podrobnosti odhalit na konferenci v rámci veletrhu IFA 2020.