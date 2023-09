Huawei připravuje nové chytré hodinky. Představí se příští čtvrtek

Segment chytrých hodinek je velmi blízký i čínskému Huawei, který například poslední novinky v podobě řady Watch 4 představil letos na jaře. Nyní se však zdá, že jsou v přípravě další hodinky a dokonce možná ne jen jedny. Naznačuje to oficiální pozvánka od výrobce, který tím láká na příští čtvrtek 14. září do Barcelony, kde hodlá oznámit strategii na poli wearables, tedy nositelné elektroniky, a současně představit nový produkt.

Get ready to be entranced by the extraordinary - an exhilarating journey of exploration. Stay tuned, as the mysteries unfold on September 14, 2023.#HuaweiHealth #FashionForward#ComingSoon pic.twitter.com/u84oRqC0uf