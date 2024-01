Huawei P70 zřejmě dostane ultraširokoúhlý objektiv nevídaných rozměrů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Smartphony Huawei se jednoznačně řadí k nejlepším fotomobilům na trhu, když si zakládají na technologicky vyspělých fotosenzorech a speciálním softwaru, jenž má například vylepšovat barevnou věrnost. V tomto duchu podle všeho hodlá čínský výrobce pokračovat i nadále u blížící se řady Huawei P70. Významného vylepšení se má tentokrát dočkat ultraširokoúhlý objektiv, jenž podle nás hraje jednu z klíčových rolí ve výbavě každého skutečně dobrého fotomodulu.

V čem všem má být ultraširokoúhlý objektiv lepší?

S informací přichází známý analytik Ming-Chi Kuo (skrze platformu medium.com), jehož „věštby“ se obvykle točí kolem produktů Apple. Podle jeho zdrojů má být u Huawei P70 nasazen nový ultraširokoúhlý objektiv s čočkou „1G6P“, což odkazuje na využití šesti plastových a jednoho skleněného elementu. Tento prvek by mohl mít zásadní vliv na různé světelné odlesky a nejrůznější artefakty, které tak může senzor mnohem efektivněji potlačit.

Huawei již v minulosti představil velmi kvalitní ultraširokoúhlé objektivy, avšak s konkurenčně menším rozsahem, čímž ztrácí jejich nadprůměrná kvalita trochu na významu.

Ještě větší senzací však zřejmě bude nasazení čipu typu 1", tedy velikosti, kterou zpravidla vídáme pouze u vlajkových fotomobilů u primárního snímače. Jak uvádí gsmarena.com, jednalo by se o zásadní upgrade v tomto segmentu, kde je standardem senzor o velikosti 1/1,56". Pochopitelně zůstává otázkou, jak moc velký rozsah záběru by si snímač zachoval, Huawei totiž již v minulosti představil velmi kvalitní ultraširokoúhlé objektivy, avšak s konkurenčně menším rozsahem, čímž ztrácí jejich nadprůměrná kvalita trochu na významu. Série P70 by dále měla přinést vlastní 5G čipy, fotosenzory a pochopitelně využívat rovněž technologii XMAGE pro vylepšení snímků. Dočkat bychom se mohli novinek z řady Huawei P70 již v první polovině letošního roku. Zda se však objeví i na českém trhu, to prozatím nevíme.