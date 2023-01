Huawei P60 (Pro) má šokovat obří baterií i skvostnou fotovýbavou

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Současná vlajková loď společnosti Huawei, model Mate 50 Pro, se chlubí výkonným procesorem Snapdragon 8+ Gen1 (i když bez 5G modemu), špičkovou fotovýbavou v čele s fotoaparátem s variabilní clonou či odolným sklem Kunlun. Čínský výrobce však podle nejnovějších informací mydrivers.com nezapomněl ani na řadu „P“, které bychom se údajně mohli dočkat v březnu tohoto roku. Těšit se přitom můžeme na vylepšené fotoaparáty, ale také zásadně navýšenou kapacitu baterie.

Huawei P60 Pro se má pochlubit 6,6" OLED displejem s rozlišením 3 200 × 1 440 pixelů a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Lze předpokládat, že nebude chybět ani čtečka otisků prstů (zatím není jasné, zda optická nebo ultrazvuková, ale domníváme se, že se bude jednat o první možnost) či průstřel pro 32Mpx selfie kamerku.

Na zádech má být nasazen nový 50Mpx senzor Sony IMX888 a ultraširokoúhlý objektiv o shodném rozlišením (údajně Sony IMX858). Teleobjektiv si pak měl zachovat 64Mpx rozlišení a mělo by se jednat o snímač OmniVision OV64B.

IMX888 + 858 + OV64B https://t.co/cEocAnngO5 — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) January 10, 2023

Základní Huawei P60 má mít za hlavní snímač 52Mpx senzor Sony IMX789 doprovázený 50Mpx ultraširokoúhlým objektivem (Sony IMX858) a 16Mpx teleobjektivem (zřejmě Sony IMX351). Podle všeho pak bude v obou telefonech dostupná technologie XMAGE vylepšující kvalitu snímků.

Chybět nemá ani ochranné sklo Kunlun či IP68.

Kde bychom se měli dočkat zásadního vylepšení, to je kapacita baterie, jež by měla vyšplhat na skutečně štědrých 5 500 mAh. Jednalo by se tak o regulérní vlajkovou loď s jednou z největších baterií na trhu. Drátové nabíjení by se mělo zastavit na hodnotě 100 W, zatímco bezdrátové by mělo podporovat 50 W. Zároveň by však měl výrobce nasadit „jen“ Snapdragon 8+ Gen1, nikoliv Snapdragon 8 Gen2, jehož nástup bude letos masový.

Z další výbavy nepochybně stojí za zmínku přítomnost ochranného skla Kunlun či certifikace IP68. Stejně tak nemá scházet satelitní konektivita, která však bude určena víceméně jen pro využití v Číně.