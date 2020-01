Huawei již dodal 12 miliónů kusů zakázané řady Mate 30

Obchodní sankce uvalené na Huawei ze strany USA mají zřejmě mnohem menší dopad, než si kdokoliv mohl pomyslet. Huawei již v září představil novinky Mate 30 a Mate 30 Pro, avšak obě se musí doposud obejít bez Google aplikací a především bez Google služeb. Své novinky tak Huawei prodává především na domácím čínském trhu a na několika dalších asijských trzích. Již první týdny naznačovaly, že Huawei vyloženě zklamán nebude. Po necelých 2 měsících hlásil prodej 7 miliónů kusů.

Server tech.sina.com.cn nyní přinesl informaci, že Huawei již celosvětově dodal 12 miliónů kusů řady Mate 30. Výraz celosvětově je však trošku zavádějící z výše zmíněného omezení. Drtivá většina kousků proto jistě končí na domácím čínském trhu, kde jsou telefony běžně nabízeny bez Google služeb. Odhady nyní hovoří o tom, že by se řady Mate 30 mohlo do konce ročního cyklu, tedy zhruba do října, celosvětově dodat 20 miliónů kusů. Číslo je to vcelku slušné, na druhou stranu Huawei je zvyklý na zcela jiná čísla.