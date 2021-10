Huawei FreeBuds Lipstick si s jinými sluchátky nespletete. S rtěnkou ale možná ano

Fotografie: Huawei

U plně bezdrátových sluchátek by se mohlo zdát, že zde z hlediska designu nejde nic moc vymyslet. Tvar samotných sluchátek je podřízen ergonomii a tvaru ucha, u pouzdra je zase důležité, aby se dobře vešlo do kapsy. Když k tomu přičtete neutrální černou a bílou, jednotlivé výrobky i značky se podobají jako vejce vejci. To však není případ Huawei FreeBuds Lipstick. Čínský výrobce odvážně zaexperimentoval a poslal na trh výrobek, který udělá radost především ženám. Vypadá totiž jako rtěnka: pouzdro má válcovitý tvar, kombinuje luxusní černou a zlatou a po odklopení krytu se objeví dvojice výrazně rudých sluchátek. Podoba s rtěnkou je tak velice výrazná.

Pozadu nezůstávají sluchátka připojená přes Bluetooth 5.2 ani z hlediska technologií. Disponují funkcí pro potlačení okolního zvuku (ANC). S ní pak zvládnou hrát na jedno nabití 2,5 hodiny, bez ní pak 4 hodiny. V případě využití energie z pouzdra se dostanete na 20, respektive 24 hodin. To jsou celkem slušné hodnoty, zvláště pak v poměru k hmotnosti: jedno sluchátko váží 4,1 gramu a prázdné pouzdro pak 84,5 gramu. Celá sestava se tak vejde pod sto gramů.

Mezi další funkce patří částečná ochrana proti vodě IPX4, mikrofony a senzorové plošky pro ovládání hudby a hovorů. Sluchátka navíc poznají, kdy jsou v uchu a také se umějí připojit ke dvěma zařízením najednou. Další doplňkové funkce pak nabídnou v případě, že je propojíte s telefony a počítači stejné značky.

Technologicky vycházejí z Freebuds 4, ale za styl je potřeba si připlatit. Cena pro Evropu byla stanovena na 249 €, což je asi 6 400 korun.