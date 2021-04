Huawei Band 6 je levný a chytrý náramek s velkým displejem

Fotografie: Huawei

Huawei oficiálně představil chytrý náramek Band 6. Jde přesně dle současných trendů a výrazně zvětšil displej, mezigeneračně dokonce o půl palce. AMOLED panel má úhlopříčku 1,47" a dostatečně jemné rozlišení. Band 6 bude konkurovat Mi Smart Bandu 6 od Xiaomi, který byl nedávno také představen.

I přes velký displej si udrží velice nízkou hmotnost pouhých 18 gramů bez řemínku. Těch bude dle slov výrobce k dispozici opravdu hodně výměnných, totéž platí o různých cifernících. Band 6 má senzor srdečního tepu a dokáže změřit rovněž okysličení krve. Funkce TruSleep a TruRelax 2.0 monitorují spánek, respektive míru stresu.

Band 6 lze spárovat se zařízeními s Androidem 6.0 či novějším nebo iOS 9.0 a novějším. Náramek nabízí upozornění na události ze spárovaného telefonu, možnost odmítnout hovor, vzdáleně ovládat fotoaparát nebo hudební přehrávač. Lákat bude též na 96 sportovních režimů.

Je také odolný až do 5 ATM, což znamená, že se s ním můžete sprchovat a také plavat. Naopak není určen pro potápění. Dle výrobce se bude výdrž pohybovat kolem 10 dnů na nabití, což by byla skvělá hodnota. Opětovné nabití probíhá skrze magnetickou kolébku a mělo by být svižné. Huawei například zmiňuje, že pouhý 5minutový pobyt na nabíječce by měl stačit na 2denní výdrž.

Huawei Band 6 se již začal prodávat na domácím čínském trhu, přičemž jeho cena činí v přepočtu 1,5 tisíce korun. Prozatím není potvrzeno, že se objeví i na českém trhu.