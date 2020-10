Honor Watch GS Pro a Watch ES míří na český trh. Cenově potěší

Fotografie: Honor

Na český trh se brzy dostanou dvě zbrusu nová zařízení z kategorie wearables, a to chytré hodinky Watch GS Pro a fitness hodinky Watch ES. Druhé jmenované tak trochu připomínají velký chytrý náramek s protáhlým displejem o úhlopříčce 1,64". Tělo hodinek je dle výrobce z odolného polymerního vlákna. Pro uživatele je podstatné, že hodinky mohou do vody, chlubí se odolností do 5 ATM. Sportovní aktivity budete moci měřit velmi přesně. Nechybí akcelerometr, 6osý gyroskop, optický snímač srdeční frekvence ani možnost měření okysličení krve. Naopak zapomenout musíte na GPS.

Watch ES si již dnes můžete předobjednat a zdarma k nim obdržíte chytrý náramek Honor Band 5. Za tento balíček zaplatíte 2 499 Kč, přičemž prodej bude zahájen 19. října.

Přejít do katalogu Honor Watch ES Konstrukce 46 × 30 × 10,7 mm , 21 g , odolnost: ano Pásek kožený, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,64" (280 × 456 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 4.2, ne , ne Akumulátor 180 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Další novinkou jsou chytré hodinky Watch GS Pro, které lákají na sportovní kruhový vzhled a 1,39" Super AMOLED displej. Hodinky plní vojenský standard MIL-STD 810G, samozřejmě odolají vodě a jsou vhodné pro plavání. Při outdoorových aktivitách se mohou opřít o GPS, GLONASS a barometr. K dispozici budete mít rovněž přesné informace o počasí či východu a západu slunce. Honor Watch GS Pro disponují více než 100 různými sportovními režimy, mezi kterými je i běh, jízda na kole, horolezectví, plavání či veslování.

Honor Watch GS Pro jsou od dnešního dne v předprodeji se sluchátky Magic EarBuds zdarma. Za tento balíček výrobce požaduje 6 499 Kč, přičemž prodej bude zahájen 19. října.