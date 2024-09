Honor v Německu ukáže svá kouzla. Sledujte tiskovku on-line

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Berlínský veletrh IFA 2024 už je v plném proudu a mezi tradiční účastníky patří také čínský Honor, který si nenechává ujít ani letošní ročník. Dnešní tiskovou konferenci výrobce pojmenoval jako „AI Unfold your Magic“, což dává tušit, co bude hlavní náplní.

Honor by měl totiž evropským zákazníkům představit svůj nejvyspělejší skládací telefon Magic V3, který už však mnozí dobře znají. Jednak byl odhalen začátkem července, jednak jej pro vás už v redakci testujeme. Na každý pád to nebude jediná novinka, na kterou se již nyní můžeme těšit. Honor by mohl představit také nový tablet a vyloučeny nejsou ani zařízení z kategorie wearables.

Tisková konference je naplánována na 14:00 hodin středoevropského letního času, přičemž i když třeba zrovna nejste přímo v německém hlavním městě, můžete se ji zúčastnit na dálku, a to prostřednictvím on-line streamu, který již nyní najdete přímo v tomto článku. Redakce mobilenet.cz je samozřejmě přímo na veletrhu a můžete se tak těšit na informace přímo z místa dění.