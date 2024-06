Honor Play 60 Plus láká na velkou baterii a moderní procesor

Fotografie: Honor

Do nižší střední třídy zamířil nový Honor Play 60 Plus, jak informuje gsmarena.com. Novinka se snaží zaujmout velkým displejem a nadprůměrnou výdrží. Vhod přijde i mírně zvýšená odolnost IP64. Novinka disponuje 6,77" IPS displejem s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon obstarává moderní Snapdragon 4 Gen 2 v kombinaci s 12GB RAM. Výkonu by tak telefon měl mít pro běžné činnosti dostatek. Pro vaše data je pak připravena 256GB interní paměť, ale i varianta s 512 GB.

Prostředí obstarává nejnovější Android 14 společně s nadstavbou MagicOS 8.0. O zabezpečení se postará čtečka otisků prstů, která je na pravém boku mobilu. Na zádech je vcelku výrazný modul s fotoaparáty, avšak fyzicky zde najdeme jen dva objektivy. Hlavní 50megapixelový snímač je doplněn pouze 2megapixelovým portrétním fotoaparátem. Na čelní straně je v průstřelu 5megapixelová čelní kamerka.

Hlavním lákadlem novinky bude zřejmě baterie s nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh. Výrobce udává, že například vystačí na více než 24hodinové procházení sociálních sítí, případně bezmála 19 hodin streamování. O doplnění energie se postará 35W nabíječka, která se nachází přímo v balení. V oblasti konektivity se telefon může pochlubit podporou 5G, avšak naopak zapovězeno mu zůstalo NFC, tudíž s ním nebude možné bezkontaktně platit.

Honor Play 60 Plus bude nabízen v černé a zelené. Cena za základní 256GB verzi má být zhruba 5,5 tisíc korun i s daní. V případě 512GB verze se má cena pohybovat zhruba kolem 6,5 tisíc korun s daní. O dostupnosti na českém trhu však v tuto chvíli nejsou informace.