Honor míří na veletrh MWC v Barceloně. Zřejmě představí řadu Magic

Fotografie: Esquire

I přes pokračující pandemii koronaviru se letošní ročník oblíbeného veletrhu MWC v Barceloně uskuteční a nepůjde rozhodně jen o splnění povinnosti. Přímo do Barcelony se totiž chystá Honor, což nám potvrdilo i české zastoupení. Na celou akci láká banner s titulkem „The Power of Magic“, který dává tušit, že značka globálně představí model prémiové řady Magic. O jaký by mohlo jít?

Nápovědou mohou být informace Honoru na sociální síti weibo.cn, kde je zmíněno nasazení procesoru Snapdragon 8 Gen1, který se nachází v již pro Čínu představeném Honoru Magic V. Jde o vůbec první skládací telefon z dílen Honoru a náležitě na sebe strhává pozornost. Není však vyloučeno, že by Honor pro globální trhy mohl ukázat i nějakou variantů z řady Magic3.

Vše se bezpečně dozvíme již 28. února, kdy má Honor od 13:00 hodin středoveropského času naplánovanou tiskovou konferenci.