Honor Magic5 Lite se ukázal v celé své kráse na veletrhu MWC 2023

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Honor Magic5 Lite se svým názvem a vzhledem hrdě hlásí k aktuální vlajkové řadě. Představen byl však již s předstihem a my jej mohli dnes vyzkoušet přímo v Barceloně. Jedná se o elegantní kousek zakřivených tvarů, který příjemně padne do ruky.

Novinka láká zejména na velký 6,67" OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Ve střední třídě bude displej patřit k absolutní špičce. Přímo do něj je též integrována čtečka otisků prstů. Pod kapotu Honor připravil Snapdragon 695 a 6GB RAM. Vaše data bude ukládat do 128GB paměti. Palčivým problémem všech posledních Honorů je zastaralé prostředí, kdy výrobce nasazuje rok a půl starý Android 12, což je smutnou vizitkou a nevrhá to dobré světlo na případnou budoucí softwarovou podporu. Dominatní je pak především velký kruhový modul s fotoaparáty na zadní straně, kde se ukrývají tři objektivy.

Honor Magic5 Lite je na svou cenu nebývale luxusní a dlouho vydrží

Honor Magic5 Lite bude dostupný v barvách Midnight Black, Emerald Green a Titanium Silver, přičemž cena je stanovena na 379 eur, tedy v přepočtu 9 tisíc korun.