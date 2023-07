Honor 12. července uvede nejen ohebný telefon, ale i hodinky s eSIM a MagicPad 13

Jak se zdá, příští týden nás čeká velká představovací akce. Už jsme vás informovali o tom, že tento den Honor představí ohebný smartphone Honor Magic V2, nyní se k tomu přidává informace o tabletu MagicPad 13 a hodinkách Honor Watch 4 s eSIM, jak informuje gsmarena.com. Kromě toho se na akci má objevit i televizor páté generace se supertenkými rámečky, o kterém vás případně budeme informovat na fzone.cz.

Honor is also bringing MagicPad 13 tablet, eSIM smart watch on July 12 https://t.co/zLtgqPzl30 pic.twitter.com/1btjJ6p6X8