Hledáte jednoduchý chytrý telefon? Zkuste HMD Arc

Fotografie: HMD

Značka HMD se dostává do širšího povědomí uživatelů, avšak prozatím se prezentuje spíše mobilními telefony pro nenáročné. Důkazem je i nově představený kousek HMD Arc. Ten dokonce cílí na ty vůbec nejméně náročné uživatele. Ostatně posuďte sami podle výbavy, kterou novinka láká. Nasazen je 6,52" IPS displej s nízkým rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Panel má také velmi velké rámečky a výřez pro čelní 5megapixelový fotoaparát.

Velmi smutný pohled je na hardware telefonu. HMD zřejmě kdesi našlo 5 let staré procesory Unisoc SC9863A a usoudilo, že bude skvělý nápad tento 28nm typ nasadit. Podpořen je 4GB operační pamětí. Situace vypadá velmi zoufale, ale vše alespoň z jisté části zachrání nasazení výrazně odlehčeného systému Android 14 Go. O zabezpečení se stará například čtečka otisků prstů na boku zařízení. Zcela základní je pak 64GB úložiště. Naštěstí jsou podporovány paměťové karty, byť jen do velikosti 128 GB.

Záda telefonu jsou prostorem pro fotomodul, avšak je v něm pouze jediný fotoaparát s 13 megapixely a automatickým ostřením. V další výbavě figuruje například 3,5mm jack, USB-C konektor nebo mírně zvýšená odolnost se stupněm krytí IP54. Baterie disponuje velmi slušnou kapacitou 5 000 mAh, avšak je podporováno pouze 10W drátové nabíjení. Počítejte tak s delší dobou na nabíječce.

Nové HMD Arc bude k dispozici výhradně v černé barevné variantě a je nasnadě, že zamíří spíše na rozvojové trhy. Výrobce však prozatím blíže nespecifikoval nejen dostupnost, ale ani cenu.