Hackeři v ČR se výrazně zaměřili na útoky spojené s home office

V polovině března loňského roku Světová zdravotnická organizace (WHO) oficiálně vyhlásila, že svět čelí pandemii COVID-19, a státy začaly horečně zavádět opatření proti jejímu šíření. Mezi typické metody boje proti nákaze patřil i hromadný přechod k práci z domova. Na změnu ovšem nebyl dostatek času a mnohé firmy tak nedokázaly včas zavést vhodná bezpečnostní opatření, takže se staly potenciálními oběťmi nových bezpečnostních rizik. K těm nejčastějším patřily útoky na protokoly, které zaměstnanci používali při vzdáleném přístupu ke korporátním datům.

Patrně nejpoužívanějším protokolem pro vzdálený přístup k Windows nebo k serverům je RDP. A právě na něj se útočníci po přesunu zaměstnanců do domácích kanceláří zaměřili nejčastěji, útoky hrubou silou na tento protokol mnohonásobně narostly. Při tomto typu napadení zkoušejí útočníci nejrůznější uživatelská jména a hesla, dokud nenajdou správnou kombinaci a nezískají přístup k firemním zdrojům informací. Během uplynulého roku celkový počet útoků hrubou silou střídavě stoupal a klesal, každopádně se ale v porovnání se stavem před pandemií zvyšoval.

Vůbec nejhorší byl listopad s 409 miliony útoků

Podle telemetrie společnosti Kaspersky vyskočil celkový počet útoků hrubou silou na protokoly RDP v březnu 2020 (tedy v době, kdy se celý svět uzavřel do karantény) z únorových 93,1 milionů na 277,4 milionů, což znamená nárůst o 197 procent. Od dubna 2020 měsíční počet útoků ani jednou neklesl pod 300 milionů. Vrchol pak přišel v listopadu s rekordním počtem 409 milionů útoků.

V únoru 2021, tedy necelý rok po začátku pandemie, činilo skóre útoků hrubou silou 377,5 milionů. V meziročním srovnání se zmíněnými 93,1 miliony je to obrovský rozdíl. Výrazný nárůst zaznamenala i Česká republika. Zatímco v únoru 2020, měsíc před zavedením prvních vládních opatření proti šíření koronaviru, zachytil Kaspersky téměř 580 tisíc útoků hrubou silou na protokoly RDP, v únoru 2021 to již bylo přes 2,6 milionu případů, což představuje více než čtyřnásobný meziroční růst. Vůbec nejvíc případů v tuzemsku bylo loni v říjnu, celkem 7,96 milionu.

„Práci z domova už neopustíme, i nadále zůstane běžnou metodou. Firmy se opět postupně otevírají nebo to plánují, mnohé z nich ale s prací z domova počítají i do budoucna jako s jednou z možností, jak standardně fungovat. V jiných společnostech se prosazuje hybridní formát. Tím pádem budou nadále velmi pravděpodobně pokračovat i útoky tohoto typu na protokoly pro vzdálený přístup, a to ve velkém měřítku. Rok 2020 nám jasně ukázal, že firmy musí vylepšit a aktualizovat svou bezpečnostní infrastrukturu. Posílení ochrany RDP protokolů je v tomto smyslu dobrým prvním krokem," říká Dmitrij Galov, bezpečnostní expert společnosti Kaspersky. O nejdůležitějším vývoji v oblasti bezpečnostních hrozeb od počátku pandemie COVID-19 si můžete přečíst na securelist.com..

Chcete svou firmu ochránit před útoky hrubou silou? Společnost Kaspersky doporučuje následující opatření: