Google vydává nové ARCore s Depth API. Využijí ho i ostatní

Fotografie: Google

Nové rozhraní API bylo Googlem prvně představeno koncem minulého roku a nyní bylo na vývojářském blogu oznámeno veřejné vydání. To umožňuje vývojářům kombinovat digitální objekty ve fyzickém světě. V praxi to znamená, že lze umístit digitální objekty za ty fyzicky přítomné, a to vše i s pouze jedním fotoaparátem na těle vašeho zařízení. Rozšířená realita (AR) tak prošla opravdu velký kus cesty a nové možnosti mají vylepšit pocit z reálnosti celého prostředí, o čemž vás může přesvědčit i krátké video níže.

Inovované možnosti již například integrovalo herní studio Illumix do své hry Five Nights at Freddy's: AR: Special Delivery. Využití již našel také Snapchat. Jak jsme naznačili výše, k používání stačí jeden fotoaparát, avšak případný senzor ToF dokáže zážitek z prostoru vylepšit. Právě proto hodlá nové API využít i aplikace Samsung Quick Measure v Galaxy Note10+ a Galaxy S20 Ultra.