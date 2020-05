Google představil originální způsob, jak nezapomenout na sociální distancování

S postupným uvolňováním restriktivních opatření, jež měla zpomalit šíření COVID-19, je vcelku snadné zapomenout na dodržování bezpečné vzdálenosti při nakupování nebo volnočasových aktivitách. Google se proto rozhodl představit jednoduchý nástroj, který má uživatelům pomoci zůstat ve střehu a „usnadnit“ sociální distancování.

Sodar - use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk