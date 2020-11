Google Stadia míří na iOS. Kvůli pravidlům Applu však nikoliv jako aplikace

Fotografie: Google

Streamování her je pravděpodobná budoucnost hraní. Zapojují se do něj všichni přední hráči, Google nevyjímaje. Jeho služba Gogole Stadia je například na Androidu dostupná již více než rok. Stranou nemají zůstat ani uživatelé iOS, avšak Google musel vyřešit, jak službu pro majitele iPhonů a iPadů zpřístupnit. Apple totiž znemožňuje umístit streamovací herní služby do AppStore.

Google Stadia tak bude uživatelům systému iOS zpřístupněna formou progresivní webové aplikace, která se načte přímo v internetovém prohlížeči Chrome. Informuje o tom Google skrze polygon.com. Dále se dozvídáme, že by se tak mělo stát v horizontu nejbližších týdnů a lze předpokládat, že se tak majitelé iOS zařízení dočkají ještě do konce letošního roku.