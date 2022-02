Google Chrome má nové logo, všimnete si rozdílů?

Google Chrome se řadí mezi jeden z celosvětově nejoblíbenějších internetových prohlížečů vůbec, ať už se jedná o brouzdání na desktopu nebo na smartphonu. Jedním z hlavních poznávacích znamení je přitom velmi jednoduché logo, které se nyní dočkalo změny. Ta je však, stejně jako v roce 2014, kdy došlo k poslední změně vizuálu loga, na první pohled téměř neviditelná. Zaměstnanec Googlu, Elvin Hu, zveřejnil podobu nejnovějšího loga i předchozích variant. Všimnout si můžeme absence stínů, sytějších tónů i výraznějšího modrého kruhu uprostřed.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1