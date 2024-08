Geekbench AI prozradí, jak si vede váš telefon či počítač v úlohách AI

Společnost Primate Labs, jež stojí za známým benchmarkem Geekbench, formou blogového příspěvku oznámila oficiální vydání nástroje Geekbench AI 1.0, jenž je dostupný pro iOS, Android, Windows, macOS a Linux.

All the new gadgets have AI Things and Stuff inside, but how fast is that AI? How do you compare Apples to Androids, or laptops to desktops?



Introducing Geekbench AI 1.0 for easy cross-platform, cross-device, cross-framework AI performance measurements: https://t.co/INjUQsNvUc