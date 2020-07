Garmin pod útokem ransomwaru. Víme, jak vyexportovat data z hodinek

Fotografie: garmin.com

Garmin v současnosti čelí ransomwarovému útoku (škodlivý software, který blokuje funkcionalitu, šifruje obsah a následně požaduje výkupné), který zapříčinil výpadek služeb Garmin Connect. Pokud tedy vlastníte některé ze zařízení Garmin a nemůžete naměřené údaje z hodinek sesynchronizovat se servery výrobce, chyba není na vaší straně. Následky útoku se údajně začaly projevovat již v noci 22. července. Společnost však nejprve uvedla, že se jedná pouze o údržbu služeb. O pár hodin později přiznala, že čelí ransomware útoku, který výpadek způsobil.

Dear Garmin Users,



Our servers are currently down for maintenance & it may limit the performances of Garmin Connect Mobile & Website, and Garmin Express. We are trying our best to resolve it asap. We seek your kind understanding & apologise for any inconvenience.



Thank You — Garmin India (@Garmin_India) July 23, 2020

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. — Garmin Fitness (@GarminFitness) July 23, 2020

Pokud tak chcete ze svých Garmin hodinek vyexportovat naměřené údaje, musíte je manuálně přetáhnout do počítače (v případě, že vlastníte Mac je zapotřebí použít nástroj Android File Transfer). Po připojení je nutné vyhledat složku s názvem „Activity“, v ní najít nejnovější soubor s příponou „.fit“ a ten si přetáhnout do počítače. Následně jej můžete nahrát například do Stravy. Na tento návod upozornil Andrew Martonik.