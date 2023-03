Galaxy Watch4 Classic jsou na pár dní za nejnižší cenu, ušetříte přes 5 tisíc

Fotografie: Mobil Pohotovost

Samsung Galaxy Watch4 Classic jsou teď levnější než kdykoli předtím. Samsung dočasně – pouze do konce tohoto týdne – srazil cenu hodinek na minimum. Byť jde o předchozí generaci smartwatch od Samsungu, stále se jedná o jeden z nejoblíbenějších modelů se skvělým poměrem mezi cenou a nabízenými funkcemi. A nyní jsou za nejlepší cenu.

Galaxy Watch4 Classic mají vše, co dnešní uživatel chytrých hodinek potřebuje, a zároveň umí nabídnout kvalitní zpracování z nerezové oceli i spolehlivost. Hodinky umožňují platit přímo ze zápěstí pomocí Google Pay, umí komplexně analyzovat spánek, měřit okysličení krve, EKG a dokonce i krevní tlak v reálném čase. Nechybí jim ani podpora měření více jak 90 různých sportů či integrovaná GPS. A potěší i kvalitním AMOLED displejem s funkcí Always- on nebo vysokou odolností IP68 spolu s vojenskou normou MIL-810G.

Pouze do neděle 19. 3. pořídíte Galaxy Watch4 Classic za pouhých 4 490 Kč (dříve 9 990 Kč), což je nejnižší cena na trhu. Slevu tři tisíce korun získáte po zadání kódu SAM3000 v košíku. Jedině u Mobil Pohotovost pak můžete ušetřit dalších 500 Kč ve formě bonusu, pokud vyměníte staré smartwarch právě za nové Watch4 Classic. Sleva se vztahuje pouze na 46mm model ve stříbrné variantě.