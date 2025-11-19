Galaxy S25 Ultra míří do největších slev. Ušetřit můžete extrémních 11 tisíc

Galaxy S25 Ultra o 11 tisíc levněji
Všechny modely řady S25 přicházejí s výbavou, která zvládne prakticky cokoli. Každý z nich přesto cílí na trochu jiného uživatele. Základní Galaxy S25 je ideální volba pro ty, kdo chtějí kompaktní vlajkovku s rychlým 120Hz AMOLED displejem, výkonným Snapdragonem a spolehlivým fotoaparátem s optickou stabilizací.
Galaxy S25+ přidává větší displej a baterii, takže potěší náročnější uživatele, kteří tráví na telefonu více času. A pokud chcete to nejlepší, Galaxy S25 Ultra nabídne čtyřnásobný fotoaparát s 200Mpx snímačem, ještě větší baterii a větší RAM.
U všech modelů najdete minimálně 20% slevu, ke které můžete přidat výkupní bonus 2 000 Kč. Díky tomu částky klesají rekordně nízko.
Ceny telefonů po odečtení slevy a bonusů:
- Samsung Galaxy S25 od 15 990 Kč (běžně 22 490 Kč)
- Samsung Galaxy S25+ od 19 990 Kč (běžně 28 990 Kč)
- Samsung Galaxy S25 Ultraod 24 990 Kč (běžně 36 490 Kč)
Podobně výhodně vychází i Galaxy S24, kde se po odečtení slevy a bonusu dostanete na částku 12 990 Kč (běžně 17 990 Kč), anebo Galaxy A56, kde se dostanete na 7 990 Kč (běžně 10 490 Kč) a ještě získáte jako dárek sluchátka v hodnotě 1 490 Kč. Úplně nejlevněji potom vychází Galaxy A16 v 30% slevě za pouhých 2 990 Kč (běžně 4 290 Kč).