Zachytili jsme krásy noční Prahy na Vivo X100 Pro. Jaké jsou výsledky?

X100 Pro je vlajkovou lodí společnosti Vivo na tuzemském trhu, v tom, v čem tento kousek naprosto exceluje, jsou jeho fotodovednosti. Vivo X100 Pro zaujme nejen hlavním a obřím snímačem Sony IMX989 Type 1, ale rovněž také perfektním teleobjektivem OmniVision OV64B s uspořádáním plovoucích čoček a ultraširokoúhlým snímačem Samsung JN1.

O tom, že Vivo X100 Pro je fotomobil pro náročné, svědčí i spolupráce se značkou Zeiss, obří fotomodul navíc kryje ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus. Seznam všech dostupných specifikací zmíněných fotoaparátů naleznete v tabulce níže.

Specifikace fotoaparátů Viva X100 Pro

Hlavní snímač 4,3× teleobjektiv 0,6× ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.75 f/2.5 f/2.0 f/2.0 Označení snímače Sony IMX989 Type 1 OmniVision OV64B Samsung JN1 ? Ohnisková vzdálenost 23 mm 100 mm 15 mm (rozsah 119˚) 20 mm Velikost senzoru 1/0,98″ 1/2″ (1/2,51″) 1/2,76" ?" Druh ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF PDAF AF fixní Optická stabilizace ano ano ne ne

My jsme Vivo X100 Pro vzali na procházku po Praze a rozhodli jsme se mu pořádně zavařit – místo ideálních světelných podmínek jsme mu dopřáli „plnotučnou“ noc, abychom vyzkoušeli jeho dedikovaný režim „Noc“ a samozřejmě i výjimečný režim „Superúplněk“, se kterým má být zachycení měsíce (naštěstí v jakékoliv jeho fázi) hračkou. Co se týká režimu „Noc“, je plně automatizovaný; podle okolních světelných podmínek prodlouží dobu závěrky v rozmezí od 2 do 4 vteřin.

Ukázkové fotografie v režimu „Noc“

Pochopitelně jsme chtěli otestovat všechny snímače, proto se můžete těšit na výsledky z ultraširokoúhlého snímače (0,6×), z hlavního snímače (1×) i teleobjektivu (4,3×). Jako bonus jsme si pro vás připravili ukázku nočního režimu při 10× digitálním přiblížení. Snímky jsou vždy v sadě, 1. snímek patří ultraširokoúhlému snímači, 2. patří hlavnímu snímači, 3. patří teleobjektivu a 4. snímek představuje 10. násobné přiblížení, vše v režimu „Noc“.

Ukázkové fotografie v režimu „Superúplněk“

V režimu „Superúplněk“ jsme otestovali schopnosti hlavního fotoaparátu, dvojnásobné přiblížení, teleobjektiv (4,3×) a vyzkoušeli jsme i 100× digitální přiblížení. Režim je nutné aktivovat manuálně, při 100× přiblížení by se už hodil stativ.

Pokud se vám Vivo X100 Pro líbí, aktuálně máte možnost získat jej se slevou nebo s dárkem zdarma. MP.cz nabízí výkupní bonus 3 000 Kč, což znamená, že Vivo X100 Pro může být vaše za 23 999 Kč (namísto standardních 26 990 Kč). Datart pro změnu nabízí dárek zdarma, a to v podobě grilu na dřevěné uhlí Weber Go-Anywhere v hodnotě 3 tisíc korun.