Dostupná skládačka od Huawei? Model nova Flip má mít menší čtvercový displej

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Segment ohebných telefonů už dávno nenechává chladným Huawei, který má na svém kontě hned několik modelů dvou různých konstrukcí. Dostalo se tedy i na oblíbená véčka, avšak ta byla prozatím součástí prémiové řady P. To by se mohlo v dohledné době změnit. Výrobce na sociální síti weibo.com zveřejnil video, ve kterém láká na nový model nova Flip. Jak možná víte, řada nova sdružuje spíše zařízení střední třídy, což by mohlo znamenat, že novinka bude přeci jen cenově dostupnějším kouskem.

Naznačuje to ostatně i samotný vzhled telefonu. V prvé řadě vás sice upoutá limetkové zbarvení, hned poté si ale všimnete, že čtvercový displej z vnější strany není nijak speciálně velký, jak je dnes zvykem u dražších kousků. Hned vedle displeje jsou dva hlavní fotoaparáty, o kterých však prozatím nic konkrétnějšího nevíme.

Podrobnosti o výbavě v tuto chvíli nejsou známé, ale zřejmě se brzy dozvíme více. Očekávaný termín představení je totiž již 6. srpna, což je příští týden.