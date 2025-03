Huawei chystá zajímavou akci. Jakých novinek bychom se mohli dočkat?

Fotografie: Huawei

Huawei skrze sociální síť Weibo (viz weibo.cn) oznámil, že 20. března uspořádá akci s názvem Pura Pioneer Festival, na které představí nové produkty a technologie.

Očekává se, že jedním z hlavních bodů programu bude uvedení skládacího telefonu Pocket 3. Podle dostupných informací by měl disponovat 6,28palcovým skládacím displejem s neobvyklým poměrem stran 3:2, což by mohlo připomínat skládací verzi iPadu mini. Jelikož je akce je zaměřena na řadu Pura, je možné, že Pocket 3 bude součástí této série. Zajímavostí tohoto modelu má bnýt i velký venkovní displej.

Huawei také zveřejnil upoutávku na nový produkt, ve které by mohl naznačovat přítomnost rolovacího panelu. Ve videu je zmíněno číslo 1610, což by mohlo odkazovat na poměr stran 16:10 při plném roztažení displeje. Je však otázkou, zda by případný produkt s rolovacím displejem byl již ve finálním stavu. Na druhou stranu Huwei je v tomto ohledu poměrně daleko, například jako jediný již má veřejnosti dostupný telefon s dvojitě složeným displejem.

Kromě hardwarových novinek se očekává, že Huawei poskytne další informace o systému HarmonyOS Next, což je vůbec první operační systém od Huawei, který je vyvinutý nezávisle na Androidu s vlastním jádrem. Dále by měl být představen asistent Celia s integrací technologie DeepSeek, nová bezdrátová sluchátka a nový elektromobil značky Aito.