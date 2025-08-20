Dokonalá dvojka od Applu zlevňuje. AirPods i Apple Watch jsou teď za nejlepší cenu

Dokonalé spojení za skvělou cenu
AirPods čtvrté generace přinášejí vylepšený zvuk, pohodlné ovládání a v případě verze s ANC (aktivní potlačení zvuku) i solidní potlačení okolního hluku. V MHD, na ulici nebo v kanceláři oceníte klid, který vám sluchátka dokážou vytvořit. A pokud už máte Apple Watch, AirPods jsou dalším krokem, spolu totiž fungují naprosto bezchybně.
- AirPods 4 za 3 389 Kč (běžně za 3 690 Kč)
- AirPods 4 s ANC za 4 789 Kč (běžně za 4 990 Kč)
Apple Watch Series 10 si pak od svého uvedení získaly silnou pozici mezi chytrými hodinkami. Minimalistický design, nové senzory a funkce pro sledování zdraví i pohybu posouvají zážitek z používání na novou úroveň. Hodinky navíc skvěle zapadnou do každodenního života, a to jako stylový doplněk, ale i jako praktický pomocník.
- Apple Watch Series 10 46mm za 10 489 Kč (běžně za 12 290 Kč)
- Apple Watch Series 10 42mm za 9 789 Kč (běžně za 11 490 Kč)