Do redakce dorazily mimořádně odolné chytré hodinky Amazfit Active Edge

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Nabídka Amazfitu se každým rokem rozrůstá. Mezi nejmladší přírůstky patří dva zdánlivě identicky pojmenované modely, které se však velmi výrazně liší. Prvním jsou hodinky Amazfit Active, které jsme pro vás již otestovali, druhým pak model Active Edge, který dorazil do redakce právě nyní. Zatímco zmíněný model Active působil elegantně a drobně, Active Edge jsou přesným opakem. Na první pohled jsou mohutné a dávají najevo, že budou určeny sportovně laděným uživatelům, kteří s hodinkami nechtějí zacházet v rukavičkách.

Tělo hodinek je kompletně plastové, a to z opravdu tvrdého plastu, který je z vrchní části jen decentně pogumovaný. Zajímavě působí měkčený plastový řemínek, který je lehce průhledný. Hmotnost hodinek (bez řemínku) je 35 gramů, což je stále příjemné. Naopak je potřeba se smířit s větší tloušťkou, kdy hrozí, že zejména v prvních dnech budete s hodinkami tu a tam někde narážet.

Sám výrobce udává, že tělo hodinek je odolné vůči extrémním teplotám, nárazům i škrábancům. Doplňme, že i samotný displej je mírně zapuštěný pod okolní povrch. Dostalo se také na výraznější odolnost proti vodě, konkrétně do 10 ATM. S hodinkami se tak nemusíte bát nejen plavat, ale rovněž potápět.

Nyní je ten správný čas zmínit, že se Amazfit Active Edge na českém trhu nabízejí za 3 790 Kč. Přesto si výrobce troufl nasadit IPS panel, který je typický spíše pro výrazně levnější hodinky. Displej tak působí vybledle a málo jasně. Navíc kvůli technologii chybí Always-On a poslední kapkou je absence automatické regulace jasu. To se Amazfitu vůbec nepovedlo.

Ovládání je svěřeno do rukou dotykového displeje + čtyř tlačítek po obvodu hodinek. Ta se hodí například, pokud byste měli mokré prsty apod. Prostředí je stejné jako v jiných modelech Amazfit. Tedy samozřejmě česky a přehledné. Optimalizace je příkladná, ale nedošlo na líbivé animace. Ty Amazfit vyhrazuje spíše prémiovým kouskům.

Poslední dobou jsme si mohli zvyknout na to, že drtivá většina lehce dražších hodinek Amazfit dokáže sama telefonovat, a to díky přítomnosti reproduktoru a mikrofonu. Jenže Active Edge to nezvládají, zmíněné věci totiž chybí. Opět s ohledem na cenu velká škoda. Zavděk ale můžete vzít více než 130 sportovními režimy a kvalitní GPS, kdy signál hodinky venku chytnou velmi rychle. Dostalo se i na baterii s kapacitou 370 mAh a běžná výdrž se má pohybovat kolem 14 dnů. Prozatím se zdá, že realita nebude daleko vzdálena. Nabíjení probíhá skrze proprietární kolébku a zabere přibližně 2 hodiny, což je obvyklým standardem.

Amazfit Active Edge pro vás v redakci nadále testujeme. Pokud vás o nich cokoliv láká, neváhejte se zeptat přímo v diskuzi pod tímto článkem.