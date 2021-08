Dětem Apple AirPods zdarma jako odměna za očkování, rodičům přednabitou kartu

V souvislosti se snižujícím se počtem zájemců o očkování proti koronaviru se na některých místech světa uchýlili k motivaci ve formě populární elektroniky.

V hlavním městě USA se rozhodli namísto pouhé možnosti výhry produktu od Applu (jako v případě očkovací loterie prezentované premiérem Babišem) nechat „vyhrát“ každého. Washington D. C. tak láká náctileté ve věku mezi 12 a 17 lety na Apple AirPods zdarma, která obdrží již po první dávce vakcíny. Zároveň budou zařazeni do slosování o iPad nebo školné ve výši 25 tisíc amerických dolarů (zhruba 540 tisíc korun). Jejich rodiče naopak motivují odměnou v podobě karty Visa s kreditem ve výši 51 dolarů (přibližně 1 100 korun) za to, že své dítě přivedou k vakcinaci. V takovém případě však svěřenec neobdrží sluchátka od Applu.

Starting today at 10 am, DC youth (12-17) who get vaccinated at:



📍Brookland MS

📍Sousa MS

📍Johnson MS



Will receive AirPods with their first shot and a chance to win a:



💸$25,000 scholarship

📱iPad and headphones#TakeTheShotDC pic.twitter.com/BIAH7Hgs7m