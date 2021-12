Dell koncept Luna je environmentální notebook, který drží pohromadě jen 4 šrouby

Fotografie: Dell

Že to Dell myslí s environmentálně přívětivými produkty opravdu vážně dokazuje i nový koncept Luna. Jedná se o netradiční notebook, který si klade za cíl být menší zátěží pro životní prostředí a zároveň poskytnout chytrá řešení pro snadno údržbu i opakované použití komponent, čímž má výrazně snížit uhlíkovou stopu.

Jako měřítko „environmentálnosti“ při navrhování konceptu Luna byl zvolen model Dell Latitude 7300 Anniversary Edition, oproti kterému má mít Luna až o 50 % menší uhlíkovou stopu. Zároveň prošla zásadní změnou vnitřní architektura. Došlo například ke zmenšení základní desky o 75 %, jelikož právě ona může být jednou z energeticky nejnáročnějších komponent při výrobě. Změnilo se také vnitřní uspořádání. Umístění základní desky na horní kryt (dále od baterie) umožňuje lepší pasivní chlazení a mohlo by zcela eliminovat potřebu aktivních ventilátorů, což by také přispělo k úspoře energie a prodloužilo životnost baterie.

Deska s plošnými spoji je vyrobena na biologické bázi z lněných vláken a ve vodě rozpustného polymeru.

Výrazně se snížil i počet šroubků – desetinásobně, tedy na pouhé čtyři. Ani tím však Dell nekončí. Komponenty, které byly dříve lepené, jsou nyní spojené mechanickými prvky, což usnadňuje přístup a zrychluje práci při servisu nebo výměně dílů. Nová deska s plošnými spoji (neboli „PCB“) na biologické bázi je vyrobena z lněných vláken a ve vodě rozpustného polymeru jako lepidla. Pozoruhodné je, že lněné vlákno zde nahrazuje tradiční plastové lamináty. Inovativní konstrukce displeje využívá méně vrstev, má tedy i menší spotřebu. Šasi je vyrobeno z lisovaného recyklovaného hliníku, přičemž stroje na jeho výrobu pohání energie z vodních elektráren, čímž opět klesá množství odpadu stejně jako uhlíková stopa.

Dell Luna je prozatím pouze koncept, na kterém si designéři mohou vyzkoušet, co všechno je na poli udržitelnosti možné, a není určen pro sériovou výrobu a prodej. Přesto je velmi pravděpodobné, že poznatky a výstupy z něj budou velmi brzy zakomponovány do nových produktových řad výrobků od společnosti Dell, které tak budou nejen více šetrné k přírodě, ale rovněž by mohly umožnit velmi snadnou uživatelskou výměnu komponent.