Další velká akce Applu se bude konat 9. června

Apple oznámil, že od 9. do 13. června 2025 uspořádá svou pravidelnou konferenci Worldwide Developers Conference (WWDC) určenou zejména pro vývojáře, zejména online, osobně pak v Apple Parku, ale Cupertino rovnou dodává, že prostor pro osobní zkušenost bude velmi omezený.

„Jsme nadšeni, že můžeme oslavit další neuvěřitelný rok WWDC s naší globální komunitou vývojářů,“ řekla Susan Prescott, viceprezidentka společnosti Apple pro celosvětové vztahy s vývojáři. „Nemůžeme se dočkat, až budeme sdílet nejnovější nástroje a technologie, které dají vývojářům sílu a pomohou jim pokračovat v inovacích,“ doplnila.

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25 pic.twitter.com/gjzYZCkPbA