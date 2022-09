Další sebevědomý pokus. Nová Nokia G60 5G se prodává za více než 8 tisíc korun

Fotografie: Nokia

Na českém trhu se po delší době setkáváme s novým smartphonem Nokia. Společnost HMD Global přinesla na pulty českých obchodů model Nokia G60 5G, který byl oficiálně představen zkraje tohoto měsíce. Jde o telefon střední třídy s 6,58palcovým displejem, který má nejen Full HD+ rozlišení, ale dokonce i 120Hz obnovovací frekvenci. Výkon zajišťuje Snapdragon 695 a 6GB RAM. Baterie má jen průměrnou kapacitu 4 500 mAh a nijak oslnivé 20W drátové nabíjení. V další výbavě zaujme mírně zvýšená odolnost se stupněm krytí IP52, podpora NFC či 5G.

Co naopak výrobce příliš nezvládl, to jsou fotoaparáty. Hlavní 50megapixelový snímač nemá optickou stabilizaci obrazu a ultraširokoúhlý objektiv je nesmyslně degradován nízkým 5megapixelovým rozlišením. Na českém trhu budete moci koupit pouze černou variantu, a to za vysoce sebevědomou cenu 8 499 Kč. Nová Nokia G60 5G to bude mít nesmírně těžké, protože například Samsung Galaxy A33 5G má lepší displej, fotoaparát s optickou stabilizací a úplnou odolnost proti vodě a prachu, přičemž je dokonce levnější.