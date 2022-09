Nokia G60 je klasikou s 50Mpx foťákem a 5G

Fotografie: Nokia

První zářijový den se HMD Global činí a do značné míry obnovuje nabídku. Kromě modelu X30 5G jsme se dočkali i do nižší střední třídy mířící Nokie G60. Ta designově navazuje na starší kousky a přináší pomyslnou jistotou pro konzervativněji smýšlející zákazníky. Na čelní straně se nachází 6,58" IPS displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, o jehož ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 5.

Pod kapotou je tentokrát Snapdragon 695, což je velmi solidní výběr, který se pojí s až 6GB RAM a 128GB úložištěm. K dispozici však budou ještě varianty 128+4 GB a 64+4 GB. Prostředí má pod palcem Android 12 a výrobce garantuje tři velké aktualizace systému, což znamená, že by se za pár let měl na telefonu objevit třeba i Android 15. O zabezpečení se postará na boční straně umístěná čtečka otisků prstů.

Na zádech telefonu jsou tři fotoaparáty, avšak radost vám udělá zřejmě jen hlavní 50megapixelový. Ultraširokoúhlý objektiv by byl fajn, ale to by jej výrobce nesměl pokazit nízkým 5megapixelovým rozlišením. Nakonec je zde již zcela zbytečný 2megapixelový snímač pro práci s hloubkou ostrosti. Čelní kamerka má pak zcela tradičních 8 megapixelů.

Baterie má jen průměrnou kapacitu 4 500 mAh a nijak oslnivé 20W drátové nabíjení. V další výbavě zaujme mírně zvýšená odolnost se stupněm krytí IP52, podpora NFC či 5G.

Nokia G60 dorazí ve dvou barevných variantách – černé a šedé. Přesná dostupnost na českém trhu bude oznámena později. Cena byla v blíže nespecifikované variantě stanovena na 289 eur, což je zhruba 7 tisíc korun.