Co následovalo, když jsme dali podvodníkům všanc naši platební kartu?

Fotografie: unsplash.com

Další vlna podvodných SMS zpráv dorazila do České republiky, i tentokrát se podvodníci tváří jako doručovací služba UPS. Podvodníci vám pošlou zprávu, že vaše zásilka podléhá celním poplatkům a je nutné uhradit poplatek ve výši 2,99 Kč. To jde, co myslíte? Samozřejmě jde o podvod, což značí už pochybná webová adresa zasilkuposlat.com. My jsme se tentokrát rozhodli, že půjdeme podvodníkům naproti a zjistíme, jak se zachovají, pokud jim zadáme údaje z reálné karty.

Na pomoc jsme si vzali Revolut a jednorázovou platební kartu, která se po první stržené částce automaticky deaktivuje. Chvíli to trvalo, ale během pár minut přišel první pokus o stržení částky 1,01 eur. Dál se nedělo nic, protože na účte nebyl dostatek prostředků. Dost pravděpodobně ale nezůstane u jediného pokusu.

Proč 1 euro? Podvodníci tímto způsobem ověřují, že je karta existující a jsou ní alespoň nějaké finanční prostředky. Tentokrát tedy smůla. Rada je stále stejná, údaje o platební kartě nikdy nezadávat na weby, které neznáme.