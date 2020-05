Cítíte se osamělí? S těmito 7 hrami tomu bude konec!

Fotografie: pixabay.com

Globální epidemie nemoci Covid-19 změnila naše životy v řadě ohledů a začali jsme hledat i jiné způsoby socializace. Interakce s lidmi se omezila a spolu s ní přišel i očekávaný „boom“ hráčů online her, kteří v nich hledají přátele a možnost komunikace.

I když jsme tedy nějaký čas „zalezlí“, nemusí to nutně znamenat, že se musíme cítit osamělí. Některé hry jsou speciálně navrženy tak, že propagují určité společenské věci, které jsou zcela běžné, například týmovou práci a kamarádství.

Společně se teď podíváme, co mezi hrami se sociálními prvky frčí.

Sea of Thieves

Jestli vám chybí moře, ve hře Sea of Thieves zažijete ten nefalšovaný pocit z dýchání svěžího mořského vzduchu a romantické dopadání kapek na obličej.

Spolu se třemi přáteli můžete vyrazit na plavbu pirátskou lodí s cílem prozkoumávat vraky a ostrovy a průběžně plnit úkoly. Animovaný styl hry působí hezky a celému dobrodružství dodává takového hravého ducha.

Díky celé řadě aktualizací obsahu nyní můžete provádět nejrůznější triky, takže pokud vás někdy zajímalo, jaké to je vystřelit si z děla, máte jedinečnou příležitost. Je to parádní zábava.

Second Life

Second Life není jen tak ledajaká online hra, je to rovnou virtuální svět. S vlastním avatarem zde brázdíte digitální krajinu, která budí dojem reálného světa.

Jakmile se v novém prostředí zabydlíte, můžete si vyzkoušet celou řadu záživných věcí. SL vám umožní létat nebo se třeba teleportovat.

I když ale hra přináší celou řadu pozitivních funkcí, autoři hry Linden Lab si nesou punc určité kontroverze. FBI je před lety donutila zavřít kasina ve hře z obavy, že pohlcující virtuální prostředí by mohlo vést k závislosti na hazardu s důsledky v reálném životě a zároveň pojala podezření, že je hra semeništěm zločinu Na platformě byly hlášeny také případy kyberšikany a image hry si tím rozhodně nikterak nepolepšila.

Ve hře jsou nyní zavedena opatření, která těmto problémům brání, takže je vnímána jako bezpečné místo, kde můžete strávit mnoho hodin. Hra se neustále vyvíjí, tak sleduje, co je nového.

Minecraft

Na světě se nenajde mnoho lidí, kteří by o této nejpopulárnější hře světa neslyšeli. Většinou ale nebudou vědět, jaké neuvěřitelné možnosti se do hry za tu dobu dostaly.

Hra nabízí nepřeberně možností, například postavení modelu hvězdné lodi Enterprise v životní velikosti nebo třeba i Tádž Mahalu. Zkrátka ideální recept na zahnání nudy. A rozhodně se nenechte u hry zmást dětským vzhledem, zahrát si může každý, dokonce i strýček Pepin.

Rozhodně je ale v pořádku i to, když budete chtít s ostatními jenom chatovat. Hra má svůj vlastní chat, který je velmi intuitivní, a pokud narazíte na nějakého otravu, můžete ho bez problému zablokovat.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Man of Medan je z naprosto jiného těsta než předchozí hry a nabízí mega porci hrůzostrašné zábavy, pokud ji máte rádi.

Příběh můžete zažít, respektive přežít, spolu s přítelem. Cílem je dovést avatara na opuštěné lodi k přežití. Přestože je příběhová linie trochu zvláštní a plná bizarních dějových zvratů a příliš ukecaných postav, hru jako takovou si užijete.

Grafika je velmi realistická a celý zážitek dostává parádní rozměr díky speciální efektům. Ale „sluníčkový“ zážitek jako třeba v Sea of Thieves nečekejte.

Fortnite: Battle Royale

Tohle je to pravé battle royale. 100 hráčů na ostrově si to rozdává o to, kdo zůstane jako poslední: ideální pro milovníky chaosu velkých bitev.

Jestli se nechcete u hry příliš stresovat, můžete vytvořit menší týmy po třech nebo po čtyřech a hrát režim oddílů, případně zabít pár hodin stavěním pevností, lodí nebo třeba vytvářením vlastních map.

Kouzlem hry je flexibilita a autorům z Epic Games šlo zejména o to, aby hra byla lákavá pro široké spektrum hráčů. Hodně investovali do toho, aby se hra dostala i mezi esporty, takže pokud po všech těch hodinách tréninku začnete pořádně válet, možná se můžete stát i profíky.

Destiny 2

Zažijte dobrodružství ve virtuálním vesmíru plném planet buď na vlastní pěst, nebo jako součást „klanu“. Najdete tu počítačové postavy i online lidské spojence a hra je tak našlapaná obsahem, že si dobrodružství můžete užívat do sytosti.

Veškerý základní obsah je zdarma, takže nemusíte ani sahat po kartě, abyste zjistili, co všechno vám může Destiny nabídnout. A když budete chtít, klidně můžete jenom dlouhé hodiny chatovat s ostatními uživateli.

GTA Online

Pokud vlastníte GTA 5, pak jste tuto hru obdrželi jako dodatek a brzy zjistíte, jaká je to parádní zábava. Když budete mít nějakého kamaráda nováčka, co hru hraje poprvé, možná mu budete muset trochu pomoct, protože splnění řady úkolů vyžaduje určité dovednosti.

Udělejte gang až 29 přátel a vyrazte prožít svoje nejdivočejší fantazie do tohoto šíleného virtuálního světa plného bankovních loupeží, soubojů na smrt a rychlých aut. Půvab této hry září dál i sedm let po prvním vydání a musíme vás upozornit, že jakmile se do ní pustíte, nebudete ani vědět, kam se ten čas ztrácí.

Žijeme v době, kdy samota už není to, co bývala. I když jste od světa odstřižení fyzicky, díky takovýmto hrám je všechno snazší. Šok se zmírní tím, že můžete stavět, zkoumat a klábosit s lidmi z celého světa. A navíc... člověk nikdy neví, kde potká přátele na celý život.