Chytré hodinky Realme Watch se blíží. Víme, jak budou vypadat

Spíše cenově dostupnější chytré hodinky chystá Realme. Jejich podoba byla odhalena skrze xda-developers.com a můžeme vidět hodinky v různých barevných odstínech a spíše čtvercového tvaru. Displej bude mít úhlopříčku 1,4 palce a rozlišení 320 × 320 pixelů. Výbava bude stát na vlastním operačním systému a nikoliv Google Wear. Díky tomuto kroku by se měly hodinky se 160mAh baterií pochlubit 7denní výdrží na jedno nabití i přes nepřetržité monitorování srdeční frekvence. Párování s telefonem bude zajištěno skrze Bluetooth 5.0.

Dnes jsme se díky uživateli @MadhavSheth1 dozvěděli, že Realme Watch dorazí skutečně velmi brzy. Zveřejnil oficiální video výrobce, ve kterém na hodinky láká. Přesné datum sice stále neznáme, avšak mohlo by se jednat o 25. květen, kdy se již chystá představení herního telefonu.

Watch me!

Are you ready to join our journey in becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle Brand?

Our next AIoT products are on the way?

RT to show your excitement. pic.twitter.com/3Ny6EEDMi4