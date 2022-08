Realme Watch 3 Pro klepou na dveře. Představí se příští týden

Nové chytré hodinky má v plánu představit Realme, o čemž nás informuje skrze Twitter. Nový model by měl mít větší hranatý OLED displej a jedno boční tlačítko. Současně by se na těle měl objevit nejen mikrofon, ale také reproduktor. Z toho vyplývá, že s hodinkami bude možné telefonovat přes Bluetooth.

Conquer your goals with our new Flagship Smart Watch & #LetTheWorldWatch!



Can you guess the size of the Display on the upcoming #realmeWatch3Pro?

RT & reply to tell us to #win* one.



*T&C Apply



Launching at 12:30 PM, 6th September.

Know more: https://t.co/7cIqaGoexd pic.twitter.com/zuozv9bHu5