Realme Watch 3 Pro jsou elegantní hodinky s velkým AMOLED displejem

Fotografie: Realme

Realme oficiálně odhalilo své nejnovější a současně nejvybavenější chytré hodinky Watch 3 Pro. Na první pohled je patrné, že si dal výrobce záležet na vzhledu, který zdobí plochý displej a ostřeji řezané linie. Zaujme také velký 1,78" AMOLED displej s jemným rozlišením a jasem až 500 nitů. Na displeji se bude dobře vyjímat jeden ze 100 ciferníků, které jsou statické i animované a jeden si lze dokonce vytvořit společně s vlastní fotografií.

Vrcholným hodinkám nemůže chybět monitoring srdečního tepu či okysličení krve. Opomenut není ani váš spánek. Maximální komfort má přinést přítomnost mikrofonu a reproduktoru na těle, díky čemuž hodinky skrze Bluetooth zvládají vyřídit hlasové hovory.

Samozřejmostí je měření různých sportovních aktivit, kterých hodinky zvládají více než 110. Mezi nimi nechybí ani vodní sporty a pro tyto účely se jistě hodí i plnění certifikace IP68. Hodinkám tak nevadí prach ani voda. Pro přesnější měření jistě přijde vhod i GPS. Například na běhání tak s sebou nemusíte vláčet i telefon.

V útrobách je baterie s kapacitou 345 mAh. Při běžném používání by hodinky měly vydržet zhruba 10 dní, a to i při využívání Bluetooth volání a GPS. Pokud se obejdete bez GPS a volání skrze hodinky, měla by výdrž stoupnout na 13 dní.

Realme Watch 3 Pro se začnou prodávat nejprve na indickém trhu v přepočtu za 2 tisíce korun. O mezinárodní dostupnosti není v tuto chvíli nic známo.