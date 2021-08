Chystá se Samsung Galaxy A52s 5G. V hlavní roli bude vyšší výkon

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Galaxy A52, ve všech variantách, platí za velmi zajímavý telefon střední třídy. Samsungu se letošní jarní novinka jednoznačně povedla. I přes ani ne půl roku v prodeji se však dle dealntech.com chystá decentně vylepšený následovatel nesoucí označení Galaxy A52s 5G. V tuto chvíli se spekuluje o hlavní odlišnosti v podobě procesoru. Nasazen má být Snapdragon 778G. Jde o solidní upgrade oproti Snapdragonu 732G u Galaxy A52, respektive Snapdragonu 750G u Galaxy A52 5G.

Kromě nárůstu výkonu se zřejmě žádných změn nedočkáme. Například úložiště zůstane nadále 128GB. Cena by se měla pohybovat kolem 434 eur, což je v přepočtu lehce nad 11 tisíci korunami. Galaxy A52s 5G by tak byl skutečně jen nepatrně dražší než Galaxy A52 5G, který se v tuto prodává za necelých 11 tisíc korun. Lze však předpokládat, že by následně došlo k poklesu ceny u starších variant.