Chcete zlepšit svou hygienu? Nechte myslet telefon na umývání rukou za vás

S ohledem na šíření koronaviru v zahraničí i u nás je důležité neopomínat dodržování základních hygienických návyků, mezi které patří také umývání rukou. V situaci, ve které se momentálně nacházíme, rozhodně nestačí umýt si ruce po návštěvě toalety a je na místě si ruce umývat mnohem častěji. V ideálním případě bychom měli myslet na hygienu po každém návratu domů z procházky či pochůzek venku. V tomto praktickém návodu si představíme několik způsobů, jak nám mohou v této situaci (alespoň trochu) ulehčit chytré telefony.

Jednou z pomůcek je nastavit si na vašem chytrém telefonu upozornění, díky kterému nezapomenete na to si ruce umýt. Mnoho odborníků doporučuje důkladně drhnout dlaně alespoň 20, ideálně však 30 sekund (a někdo dokonce i minutu) a nezapomínat ani na palce, prostor mezi prsty nebo oblast nehtů. Na stránkách interestingengineering.com se pro zajímavost můžete podívat na to, jak velký rozdíl může v čistotě vašich dlaní představovat rychlé opláchnutí oproti správné umývací technice. V přiloženém videu zjistíte, jak si ruce správně umývat.

Dbát na hygienu je důležité i z toho důvodu, že se rukama často dotýkáte obličeje, čímž se zvyšuje riziko nákazy. Důležité je samozřejmě také řádně dezinfikovat váš telefon a ideálně i veškerou další elektroniku (klávesnici, ovladač televize), případně další zařízení v domácnosti.

Pravděpodobně nejjednodušším způsobem, jak nezapomenout na dodržování pravidelné hygieny a nechat se upozornit, je použití klasického alarmu/budíku. Trochu sofistikovanějším řešením je pak použití připomínek/reminderu. Aplikace Připomínky na iOS bohužel jako nejkratší frekvenci nabízí jeden den. Podobná situace panuje u aplikace Úkoly od Googlu, kde rovněž nelze nastavit hodinové upomínky. Mobil vás však může upozornit rovněž na základě geolokace. K tomu lze využít třeba aplikaci IFTTT (dostupná na iOS i Android) a vytvořit upozornění na nutnost umýt si ruce při každém příchodu domů. Rovněž lze použít chytré asistenty jako například Siri nebo třeba Bixby od Samsungu, možností je spousta.

Uživatelům Androidu doporučujeme vyzkoušet aplikaci BZ Upomínky, v níž si můžete nastavit frekvenci opakování po hodinách (i minutách), telefon vám tak může připomenout umývat si ruce třeba každou hodinu. Pro někoho může být zajímavá aplikace SureWash Hand Hygiene, která vás naučí si ruce správným způsobem umývat a je dostupná pro iOS i Android. Tento druh aplikací může být užitečný, pokud máte děti a chcete pro ně udělat z nudného umývání rukou o něco zábavnější aktivitu. Na sociálních sítích se dokonce začíná objevovat „taneček“ s tématikou umývání rukou zaměřený zejména na mladší uživatele. U Apple zařízení zase můžeme doporučit placenou aplikaci Due, která nabízí velké množství možností a působí přehledně.

