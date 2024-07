Chcete mít Moneta v kapse? Těšte se na novou řadu Realme 13 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Realme intenzivně připravuje novou řadu mířící do střední, respektive vyšší střední třídy. Bohatě o novinkách informuje na svých sociálních sítích. Ano, dorazí hned dva modely, a to Realme 13 Pro a Realme 13 Pro+, které se budou lišit zejména výbavou, zatímco vzhled by měl být do značné míry identický.

Telefony budou nabízeny v barvách Emerald Green, Monet Gold a Monet Purple. Zelený model bude mít zadní stranu z veganské kůže, zatímco u dalších dvou očekávejte skleněná záda. Čínský výrobce uvedl, že řada Realme 13 Pro byla navržena ve spolupráci s Museum of Fine Arts (MFA) v Bostonu a je inspirována obrazy „Haystacks“ a „Water Lilies“ francouzského malíře Oscara-Clauda Moneta. Dále má být nasazen design Miracle Shining Glass, který zajistí až milion třpytivých částic na zadní straně, které mají reagovat na sluneční paprsky.

Ohledně výbavy toho prozatím není příliš známo. Realme však potvrdilo, že hlavní fotoaparát bude v obou případech nový typ Sony LYTIA s 50 megapixely. Další informace budeme znát zřejmě velice brzy. Podle Realme se totiž novinky představí ještě v červenci.