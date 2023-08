Samsung se činí, údajně připravuje levnou FE edici ohebných telefonů

Fanouškovská edice neboli „FE“ u produktů Galaxy je s námi již několik let. Přestože si dala u řady Galaxy S22 pauzu, stále se těší poměrně velké popularitě. Na ni by kromě chystaného modelu Galaxy S23 FE měla navázat i série ohebných telefonů Galaxy Z, kterou nedávno rozšířil Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6.