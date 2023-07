Kožené příslušenství FIXED

Máte MacBook, iPhone nebo jiný produkt a poohlížíte se po obalech z pravé kůže? Může vás překvapit, že většina koženého příslušenství za vámi musí putovat z velkých dálek, existují však i výjimky, kterými se chlubí značka FIXED. Ta nabízí kožené příslušenství, které je nejen elegantní a praktické, ale rovněž také cenově dostupné.

Máte rádi kožené doplňky? A víte, že i v České republice existují dílny, kde vám šikovné ruce ušijí pouzdro pro váš MacBook nebo třeba peněženku, do které můžete umístit AirTag, a mít tak nejen své finance pod dohledem?

Obsah balení: hlavně elegantně

Oceňujeme elegantní, přesto ekologické balení, ve kterých se produkty nachází. U pouzdra se jedná o elegantní obal se suchým zipem, díky kterému jej snáze otevřete a obal vyjmete. Peněženka má krabičku velmi podobnou, už bez suchého zipu. vše je tak ve stejném designu. Na krabičce naleznete informaci o tom, že všechny kožené výrobky FIXED jsou vyráběné v České republice, což podporuje i elegantní logo vlajky České republiky spolu s jehlou a nití.

Líbilo se nám elegantní a ekologické balení

Design a zpracování: kůže a nit

Na testování nám dorazilo pouzdro na MacBook Pro 14" (2021) a také peněženka, která je určena jak na bankovky, tak na mince a nezbytné kartičky. Jde tedy o větší peněženku. Ještě než oba produkty rozebereme trochu podrobněji, zaměříme se na zpracování. Jak pouzdro, tak peněženku koupíte hned ve čtyřech barevných variantách (černé, hnědé, červené a modré). Díky tomu si vybere opravdu téměř každý.

Oba zmíněné produkty jsou kožené. A když píšeme kožené, myslíme tím pravou kůži, ne koženku, EKO kůži či další alternativy. Má to značné výhody, kůže sice stárne, časem se objevuje patina, ovšem není tak náchylná na teplotní změny, praskání v ohybech a při správné péči, která by měla zahrnovat pravidelné čistění a impregnaci, vám vydrží mnoho let. Majitelé kožených bot či pásků nebudou překvapeni.

Produkty FIXES jsou kožené a velmi kvalitně zpracované.

Oceňujeme, že kůže je opravdu velmi pevná a kvalitně prošitá, nejde tedy o tenké vrstvičky kůže, které by se zvláštně krčily nebo jinak deformovaly. Ne, kožené produkty FIXED nejsou zbytečně podšívané, jde pouze o opracovanou a ošetřenou kůži ve své nejpřirozenější podobě, bez začištěných hran. Díky tomu působí vcelku surově, ale i velmi elegantně. Zmíněné barvy jsou spíše tlumené než křiklavé, což oceňuji.

Peněženka nám na test dorazila v černé variantě, pouzdro v tmavě modré. Obě hodnotím velmi kladně, mají zajímavé a originální „žíhání“. Vzhledem k tomu, že nejde o kůži umělou, může na každém produktu docházet k mírným odchylkám v barevnosti, ovšem to je pro kůži typické a nejedná se o vadu.

Líbilo se nám elegantní barevné provedení

efektní žíhání

surovost kůže

kvalitní prošívání

Classic Wallet for AirTag

FIXED má v nabídce hned několik peněženek, nám na test dorazila jedna z těch větších, která je určená na bankovky i mince a různé karty, pro tyto případy má celkem 4 výřezy. Ano, nebude to stačit na nespočet věrnostních kartiček, ovšem ty už můžeme mít díky různým chytrým aplikacím přímo v mobilním telefonu. Hlavní kapsa na bankovky je opravdu velmi rozměrná a bez problému pojme i naši největší bankovku, tedy 5 000 Kč. Prostor pro mince je krytý praktickým zipem, což oceňuji.

Největší zajímavostí je však skrytá kapsička, která má kruhový výřez a slouží pro vložení AirTagu. Jeho umístění vám chvíli zabere, kapsa je totiž přesně tak velká jako AirTag, takže to chce trochu síly a trpělivosti. Po uzavření peněženky, o což se mimochodem stará dvojice magnetů, se AirTag stane dominantní prvkem přední strany, což působí velmi nevšedně, ale vlastně docela sympaticky. Taková FIXED-Apple peněženka.

Peněženka je z poměrně pevné italské kůže Torcello a než se vám ji podaří takříkajíc „zaběhnout“, zabere to zhruba týden, možná dva. Materiál postupně měkne, díky čemuž je poddajnější, což je samozřejmě kýžený stav. V prvních dnech se tak nelekejte, že je peněženka trochu ztuhlá. Jedinou menší výtku mám k magnetům – ocenil bych silnější, protože při naplnění peněženky se občas stávalo, že povolily. Vzhledem k tomu, že je peněženka dvakrát ohýbaná, nemusíte mít strach, že by vím peníze vypadly. I zde se hodí již zmíněný zip na kapsu s mincemi.

Na závěr se hodí zmínit, že peněženku pořídíte za zhruba 1 400 Kč, což je cena naprosto akceptovatelná, zvláště s přihlédnutím na fakt, že se jedná o český kožený výrobek.

Líbilo se nám elegantní design

kapsa na mince se zipem

kapsa na AirTag

Nelíbilo se nám magnety by mohly být silnější

FIXED Oxford pro Apple MacBook

Dalším velmi zajímavým koženým příslušenstvím je pouzdro pro Apple MacBook, FIXED má v nabídce velikosti pro opravdu všechny možné MacBooky, tedy jak pro řadu Pro, tak i oblíbenou řadu Air. S peněženkou ho spojuje stejná paleta barevných variant, ale i použití pravé italské kůže Torcello a magnety jako pojistka.

Z vnější strany jde o velmi kompaktní a kvalitně zpracovaný kus příslušenství. Pouzdro je opět velmi pevné, rozhodně nejde o tenkou vrstvičku kůže, právě naopak. Prosívání je výrazné, ovšem osobně mi vyhovuje. Uvnitř se poté nachází velmi jemná výstelka, která chrání a zároveň lehce čistí vložený MacBook. Pokud máte na MacBooku ještě nějaký ochranný kryt, například plastový, je nutné počítat s tím, že se dovnitř s další ochranou již MacBook nevejde, pouzdro je totiž šité přesně na míru daného MacBooku. I toto lze však částečně obejít, pokud máte například na MacBooku Air plastové pouzdro, stačí pořídit pouzdro pro MacBook Pro, je však nutné počítat s tím, že již nebude sedět tak dokonale.

Zajištění je opět řešeno magnety, ovšem tentokrát opravdu silnými, takže nemusíte mít obavu, že by se pouzdro samo otevřelo, například v tašce.

Osobně jsem z pouzdra na MacBook Pro nadšený, je totiž skvěle zpracované, vypadá velmi draze, přesto vyjde jen na necelé dva tisíce korun.

Líbilo se nám skvělé zpracování

více barevných variant

pevné magnety

jemná a měkká výstelka

Zkušenosti a zhodnocení: kůže je kůže

Přiznám se bez mučení, kožené výrobky mám rád, už kvůli jejich trvanlivosti a přirozenému vzhledu. Produkty FIXED oceňuji za fakt, že se vyrábí v České republice v Prostějově a jako vlastenci bychom takovým výrobkům měli dávat přednost. Líbí se mi i použitá kůže Torcello, která je pevná a na produkty velmi vhodná. Oceňuji také paletu zajímavých barev, ze kterých si vybere opravdu každý. Když k tomu přičtu opravdu velmi příjemnou cenu, kdy peněženka vyjde na zhruba 1 400 Kč a pouzdro na MacBook na 2 000 Kč, nemám prakticky nic, co bych mohl vytknout. Ano, peněženka by si zasloužila o trochu silnější magnety, ovšem nejde o žádné bezpečnostní riziko.

Otázka na závěr: vyplatí se kožené příslušenství značky FIXED? Za mě osobně ano a s radostí dávám doporučení.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz