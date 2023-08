Máte na pracovním stole stále více elektroniky, a tím pádem i méně místa? Možná jste už přemýšleli nad stojánkem pro notebook, který nebude působit nevkusně, ale bude i praktický. Jeden takový má značka FIXED, nese název Frame Studio a už jeho cena naznačuje, že nepůjde o jen tak ledajaký stojánek. Zda si cenu obhájil, to prozradí recenze.

Pracovní stůl je místo, kde se velmi snadno udělá nepořádek. Cílem většiny z nás je, aby na pracovním stole byl počítač, případně notebook s monitorem, elegantní doplňky a jinak nic. Mnohým se to daří, mně bohužel ne. Dost často bojuji právě s umístěním notebooku, který se mi plete, když pracuji na velkém monitoru. Proto jsem začal přemýšlet nad stojánkem, který mi prostor pro notebook jasně definuje, navíc nebude vypadat nevkusně.

A světe div se, našel jsem. Nese označení Frame Studio a na test nám jej propůjčila společnost FIXED.

Parametry FIXED Frame Studio

Využitelná plocha pro notebook 26,7 × 22,6 cm Průměr základny 19,7 cm Délka nohy 18,5 cm Vhodná pro notebooky do úhlopříčky 17" Hmotnost 1 121 g Materiál broušený hliník, silikonový podklad základny Barva Space Gray Otočná základna ano, 360° Cena cca 2 490 Kč

Obsah balení: praktické

V poměrně malé a tenké krabici se pochopitelně nachází jen stojánek, a to ve složeném stavu. Díky tomu je balení praktické pro přepravu. Vzhledem k tomu, že stojánek nejde nijak rozložit na části, v balení nic dalšího nehledejte.

Líbilo se nám praktické balení

Konstrukční zpracování: kovový

FIXED Frame Studio je pořádný kus příslušenství, což naznačuje už jeho hmotnost, která činí nemalých 1 121 gramů. Váží tak podobně jako 13" MacBook Air. Důvod je jasný – zpracování. FIXED Frame Studio je téměř kompletně z broušeného hliníku, a to jak základna, tak podložka, klouby i ramena. Barevná varianta Space Gray skvěle odpovídá barvě, kterou u MacBooků používá sám Apple.

Stojánek se skládá ze tří částí. Začít můžeme kruhovou základnou, která je otočná o 360 stupňů. Spodní část základny je pogumovaná, klade tak odpor podložce. Základna je ze dvou částí, pogumovaná část je vždy pevně spojena s podložkou, zbytek se „protáčí“. Nemusíte mít však strach, že se by se základna protáčela jen při letmém dotyku. Naopak, její chod by se dal přirovnat hodinovému strojku, kdy každý stupínek otočení doprovází cvaknutí, jako když do sebe uvnitř mechanismu zapadají ozubená kolečka.

Dále tu máme rameno se dvěma kouby, jeden je u základny, druhý u podložky, díky čemuž můžete nastavit jak výšku, tak sklon. Samotné klouby kladou v prvních pár dnech tak silný odpor, že jsme si zpočátku mysleli, že je drží nějaká pojistka. Není tomu tak, opravdu je nutné vyvinout velkou sílu, ovšem časem se mechanismus mírně „ochodí“. Jinak by to nešlo, stojánek deklaruje, že má udržet až 17" notebooky. Kdyby měly klouby vůli, tak toho moc neusnesou.

Pevnost kloubů může zpočátku překvapit.

Podložka je nahoře i dole pogumovaná, aby nepoškrábala položený notebook. Dole je ještě zarážka, která je výsuvná a nastavitelná, aby zarazila a udržela jak ultrabook, tak i poctivý pracovní notebook. Myslelo se na vše, do detailu promyšlená konstrukce nám udělala velkou radost, stejně jako použité materiály.

Líbilo se nám luxusní zpracování

kvalita použitých materiálů

otočná základna

pogumované části

Zkušenosti: zamilujete si jej

Přiznám se, že na pracovním stole jsem nikdy žádný stojánek neměl, přišel mi totiž zbytečný. V první řadě jsem nenarazil na takový, který by se mi líbil, za druhé mi přišlo, že jej stejně nebudu používat, protože nepotřebuji, aby mi notebook „levitoval“ ve vzduchu vedle monitoru. FIXED Frame Studio mě ale zaujal designem í tím, že je hliníkový. Dále jsem však nezjišťoval, jak praktický bude, zkrátka jsem se nechal překvapit.

Potěšil mě a překvapil otočný mechanismus základny. Zdá se to jako drobnost, ovšem pokud už najdete stojanu vhodné místo, nechcete jej nikam přesouvat. V případě FIXED Frame Studio není potřeba, stačí jedním prstem otočit na požadované místo. Velmi se mi líbí také pogumované prvky a výsuvná zarážka, která je nastavitelná a v případě, že se rozhodnete stojánek sklopit, nikde vám nepřekáží ani při cestování.

Stojánek jde prakticky složit.

Co se týká tuhosti kloubů, zpočátku můžete být překvapení, podobně jako jsem byl já. Abyste stojánek vůbec rozložili, chce to poměrně hodně síly, ovšem po čase to oceníte, protože jak stojánek nastavíte, tak také drží a nedochází k žádnému postupnému skládání, případně nepříjemným skřípavým zvukům, které dokáží vyloudit některé částečně plastové stojánky.

Líbilo se nám stabilita

povedený design

Zhodnocení: kvalita za rozumnou cenu

Stojánek vyjde na zhruba 2,5 tisíce korun, což se zdá dost, ovšem kvalitní příslušenství zkrátka něco stojí. Možná si vzpomenete na sadu koleček pro Apple Mac Pro, kdy 4 kolečka od Applu vyjdou na 21 tisíc korun. Tak daleko FIXED nezašel a při pohledu na cenu si neříkám, že jde o nesmysl. Kvalitní konstrukce i materiály a design, který se líbí, tím vším si vás stojánek FIXED získá.

