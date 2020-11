Česká pošta vám balíček z Aliexpressu doručí do 10 dnů, údajně již v roce 2021

Fotografie: Facebook Česká pošta

Internetové obchody nabývají své důležitosti, a to zejména v této nelehké koronavirem zasažené době. Čeští uživatelé je mají v oblibě, a to nejen ty české. Jedním z vůbec nejznámějších je čínský Aliexpress, který se u českých uživatelů těší značné oblibě. Server mesec.cz uvedl, že dle informací cashbackového portálu tipli.cz během měsíce proběhne zhruba 50 tisíc objednávek. Výjimku však tvoří tradiční slevové akce, jako je například Aliexpress Day, který připadá na 11. listopad, během kterého Češi uskuteční až 40 tisíc objednávek.

A právě Aliexpress Day si vybrala Česká pošta jako pomyslnou zatěžkávací zkoušku toho, jak rychle dokáže doručit českými zákazníky objednané zboží. Současně oficiálně oznámila přímou spolupráci s Aliexpressem, přičemž balíčky budou odeslány přes speciální celní překladiště v Belgii, dostanou se tak k zákazníkům rychleji, typicky do dvou týdnů od objednání.

„Při aktuální slevové akci jde o pilotní spolupráci, jejímž cílem je co nejrychlejší dodání zboží koncovým zákazníkům. Proto budou objednávky odesílány jako vnitrostátní zásilka v rámci ČR. Spolupráce s Českou poštou je pro tento globální e-shop logická, protože nabízíme nejširší logistickou síť v Česku,“ říká Martin Hurda, manažer mezinárodního obchodu České pošty.

Zásilky nebudou zatížené clem nebo DPH.

Dohoda mezi Českou poštou a Aliexpressem by měla přinést rychlejší dodání objednaného zboží. Cílem České pošty je, aby se Česká republika v roce 2021 zařadila mezi země, ve kterých budou zásilky doručovány do deseti dnů od objednání na Aliexpressu. Při doručení prostřednictvím České pošty také budou mít zákazníci jistotu, že zásilka nebude zatížena dodatečnou daní z přidané hodnoty nebo clem, protože zásilky budou předem propuštěny do volného oběhu v rámci EU v Belgii. Pro zákazníky se při nákupech nic nemění, postup zadávání objednávek přes Aliexpress zůstává stejný.