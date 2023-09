Alza vám vyreklamuje zboží zakoupené u CZC či Mallu. Co ji k tomu vede?

Fotografie: mobilenet.cz

Největší český internetový obchod Alza.cz veřejnost seznámil se svou nejnovější akcí, která do jisté míry nemá obdoby. Nabízí totiž možnost reklamaci zboží, které jste však zakoupili u konkurence, a to jmenovitě v obchodech CZC.cz a Mall.cz. Firma chce zákazníkům ukázat, že její reklamační proces je uživatelsky přívětivější a rychlejší. Nejde však o jediné důvody, neboť zmíněné dva obchody nově spadají pod velké tržiště Allegro, Alza tak hodlá uživatelům dát jistotu, že budou moci vše pohodlně reklamovat, o čemž hovoří místopředseda představenstva Alza.cz Petr Bena: „V neposlední řadě samo Allegro, které vlastní Mall.cz a CZC.cz, je velmi neurčité ohledně budoucnosti těchto dvou zmíněných e-shopů. Chceme tak dát lidem jistotu pro případ závady zboží. Stačí zaregistrovat zakoupené zboží z Mall.cz nebo CZC.cz v aplikaci Alzy a v případě, že se objeví vada, se o reklamaci postaráme.”

Jak vše funguje?

Podmínek celé akce je hned několik. V prvé řadě musíte jít o zboží zakoupené u CZC či Mallu, které současně prodává také Alza. Mělo by se jednat o zhruba 150 tisíc produktů. Dále je nezbytně nutné mít produkt zakoupený od 18. 9. 2021 do 30. 9. 2023. Následně máte do konce roku, tedy do 31. 12. 2023 daný produkt zaregistrovat u Alzy, protože jedině pak jej můžete případně reklamovat. Je nasnadě, že ke všemu je nutné mít mobilní aplikaci Alzy a také se zaregistrovat. Následná reklamace lze provést on-line.

„V případě potřeby je pak možné založit reklamaci online, a to pohodlně přes aplikaci Alzy nebo na webu Alza.cz v sekci Moje Alza. Reklamované zboží poté stačí vložit do našeho AlzaBoxu, přinést na kteroukoli naši pobočku nebo odeslat poštou. Pokud zboží zákazník pošle k reklamaci poštou, je důležité přiložit průvodní dopis, ve kterém popíše závadu a uvede kontaktní údaje spolu s číslem vytvořené reklamace,” vysvětluje mluvčí Alzy Eliška Čeřovská a doplňuje: „Zákazníci, kteří tak zakoupili nebo do konce září ještě pořídí zboží na Mall.cz či CZC.cz a registrují jej na našich webových stránkách, mají možnost využít rychlého a jednoduchého reklamačního procesu Alzy.”

Samotná reklamace pak být opravdu rychlá, polovinu všech reklamací Alza dle svých slov vyřídí do 24 hodin.

Co nelze očekávat?

Důležité je dodat, že služba Alzy není klasickou zákonnou reklamací, z toho důvodu se na ni vztahují lehce odlišné podmínky. V prvé řadě se při procesu reklamace neprodlužuje doba celkové záruky a dále v případě uznání záruky, kdy zboží není možné opravit ani vyměnit, se částka kupní ceny vyplácí ve formě voucheru na nákup u Alzy. Zmínit je nutné i fakt, že při procesu posouzení reklamace může dojít k porušení záručních podmínek původního prodávajícího (např. odstraněním ochranných pečetí apod.). Nelze se rovněž spoléhat na dodatečné dokoupené služby u původního prodejce, jako je například prodloužení záruky nebo okamžitá výměna.