Ceny iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max extrémně spadly, ušetříte až 6 500 Kč

Fotografie: Mobil Pohotovost

Peklo zamrzlo. Populární iPhone 14 Pro a 14 Pro Max vůbec poprvé padly do slev. A to ne do jen tak ledajakých, ušetříte až 6 500 Kč. Slevu teď totiž můžete kombinovat s bonusem k výkupní ceně a dostat se tak na nejnižší možnou cenu. Navíc na nový iPhone získáte ještě prodlouženou záruku na 3 roky zcela zdarma, tedy dárek v hodnotě několika tisíc.