Cenově dostupná Nokia 1.3 sází na Android 10 Go a 3 000mAh baterii

Fotografie: nokia.com

Cenově dostupná Nokia 1.3 přináší do nižší třídy 5,71" HD+ displej o poměru stran 19:9 s kapkovitým průstřelem, v němž se usídlila 5megapixelová kamerka, ale také na výkon nenáročný Android 10 Go doplněný o novou aplikaci Camera Go.

Na zadní straně najdeme 8megapixelový snímač doplněný o LED přisvětlení, které lze využít rovněž jako svítilnu. Z další výbavy stojí za zmínku baterie o kapacitě 3 000 mAh, která dodává energii Snapdragonu 215 a 1 GB operační paměti. Integrované úložiště o velikosti 16 GB lze rozšířit o paměťovou kartu typu microSD o velikosti až 400 GB.

V oblasti konektivity se mohou uživatelé těšit na Bluetooth 4.2 či Wi-Fi 802.11 b/g/n. Samozřejmě nechybí ani podpora GPS, GLONASS a Beidou. Tělo je s ohledem na cenu pouze plastové a nabíjení probíhá skrze zastaralé microUSB. Ve výbavě dále najdeme praktický 3,5mm jack. Novinka se bude prodávat za cenu 95 eur, tedy přibližně 2 600 korun.