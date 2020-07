CAT S62 Pro je čtvrtkilový obrněnec s vylepšenou termokamerou

Fotografie: CAT

Na dnešní tiskové konferenci představila společnost CAT nový vlajkový model CAT S62 Pro. Jak správně tušíte, opět jde o telefon pro náročné, kteří hledí především na robustní zpracování a zásadně zvýšenou odolnost proti vnějším vlivům. Telefon tak například plní vojenský standard MIL STD-810H, takže byl testován na pád z výšky až 1,8 metru. Mezi další testy, které absolvoval, patří pád ocelové koule na mobil, vložení smartphonu do bubnové sušičky i ohýbání/odírání jeho povrchu pomocí drátěnky.

Telefonu nechybí ani certifikace IP68, což znamená, že vydrží po dobu 35 minut až 1,5 metru pod vodou a je též odolný vůči prachu. CAT S62 Pro je možné omývat nejen vodou, ale také mýdlem či alkoholem. V současné době pandemie koronaviru se to skutečně hodí, neboť telefon nerozhází ani dezinfekce. Výrobce si je odolností telefonu jistý a nabízí skutečnou záruku, včetně zmíněné odolnosti, což u ostatních výrobců není obvyklé.

Patřičně chráněn je také 5,7palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením, a to sklíčkem Gorilla Glass 6. Pogumované tělo s ocelovým rámem samozřejmě něco váží, hmotnost se bez dvou gramů dostala na čtvrt kilogramu.

Možná vůbec nejzásadnější novinkou je termokamera. Ta sice byla již u předchůdců, ovšem tentokrát je plně integrována do těla zařízení a nevytváří hrb v horní části telefonu. CAT na integraci termokamery Lepton úzce spolupracoval se společností FLIR. Mezigeneračně došlo také ke zvýšení rozlišení termokamery z 5 tisíc na 20 tisíc pixelů. Samotná ostrost se pak mezigeneračně zvýšila o 30 %. Mezi novými režimy termokamery může zaujmout Isotherm. Pomocí něj lze totiž velmi snadno a rychle zjistit tělesnou teplotu lidí, což se opět může hodit v době koronavirové. CAT samozřejmě dodává, že doporučuje k ověření použít digitální teploměr.

Klasická výbava je u tohoto telefonu mírně upozaděna, avšak my vás o ní neochodíme. CAT S62 Pro nabízí lehce starší procesor Snapdragon 660 s 6GB operační pamětí a 128GB úložným prostorem, který lze rozšířit paměťovou kartou. Nasazen je nejnovější Android 10 s příslibem aktualizace na Android 11. CAT rovněž zmínil, že mobil by měl dostávat po dobu 3 let bezpečnostní aktualizace. O zabezpečení se stará čtečka otisků prstů na zádech zařízení. Na zadní straně je pak pouze jeden běžný fotoaparát s 12 megapixely a světelností f/1.8. Čelní strana je domovem 8megapixelové kamerky. V oblasti konektivity je telefon vybaven LTE, NFC i Bluetooth 5.0. Baterie má kapacitu 4 000 mAh a nabíjení skrze USB-C bude podporovat Quick Charge 4.0.

Prozatím není známa česká cena a dostupnost, avšak v případě Velké Británie byla oznámena cena 599 liber, což je mimochodem o 200 liber méně, než za kolik se na začátku prodával předchůdce CAT S61. Pokud si částku přepočteme, měli bychom na českém trhu očekávat cenu mezi 17 až 18 tisíci Kč.