Skutečně odolný telefon nemusí vypadat odpudivě, důkazem je CAT S62 Pro. Není to vyloženě nejnovější kousek, avšak nadále jde o pomyslnou vlajkovou loď značky. Má poměrně solidní procesor a 5,7palcový displej. Vše se však točí kolem vysoké odolnosti a termokamery.

Dnešní doba ve velkém přeje telefonům, které se pyšní odolností vůči vodě a prachu. V podstatě každý dražší kousek má nějaký stupeň krytí. V základu se ale jedná o běžné telefony, které jsou pouze dobře utěsněné. Pád na zem zpravidla bez úhony nezvládají. Od toho je tu kategorie skutečně obrněných mobilů, které jsou pogumované, mají speciálně vyztuženou konstrukci a přímo výrobci jsou testovány vůči pádům a celkově extrémním podmínkám. Zdárným příkladem je Caterpillar, který má sice velmi široký záběr, ale pod značkou CAT produkuje též mobilní telefony. Vlajkovou lodí značky nadále zůstává model S62 Pro, který se snaží vypadat především jako normální telefon. Přesto snese opravdu drsné zacházení.

Technické parametry CAT S62 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 158,5 × 76,7 × 11,9 mm , 248 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej TFT IPS, 5,7" (2 160 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 660 , CPU: 4×2,2 GHz + 4×1,84 GHz , GPU: Adreno 512 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2020, Kč 14 990 Kč

Obsah balení: vše nezbytné

Ve žlutém balení, což je mimochodem odstín značce vlastní, najdeme úhledně poskládané příslušenství. Kromě telefonu jde o nabíječku a propojovací USB kabel. Nic dalšího, tedy vyjma základních manuálů, již v krabičce nenajdete.

Konstrukční zpracování: robustní až nerozbitné

Pokud si vybavíte starší CAT S61, jistě mi dáte za pravdu, že jeho vzhled s výrazným hrbem ve vrchní části opravdu nenadchnul. Nejpalčivější problém CAT vyřešil a současný model S62 Pro vypadá s přimhouřením ideálně obou očí jako poměrně běžný smartphone. Brzy si však všimnete tloušťky takřka 12 mm a v ruce pocítíte čtvrt kila poctivého telefonu. Vše ale má svůj důvod.

Robustnost celé konstrukce dávají najevo i po obvodu umístěné šrouby.

Tím je samozřejmě vysoká odolnost, kdy telefon plní vojenský standard MIL STD-810 G i stupeň krytí IP68. Co to znamená v praxi? Pády na zem až z 1,5 metru by neměly představovat potíž. Prašné prostředí nebo ponoření do vody? Opět nic, co by mělo protagonistu dnešní recenze nějak vyvést z míry. Telefon je jednoduše obrněný a nehrozí ani nechtěné odření. Svým dílem přispívá například i nepatrně zapuštěný a nalepeným sklem chráněný displej. Robustnost celé konstrukce dávají najevo i po obvodu umístěné šrouby.

Výrobce myslel také na držení, které vylepšuje speciální zdrsněná povrchová úprava na části zadního krytu. Ani mokré dlaně vám tak nezabrání v pevném a jistém úchopu. Telefony CAT symbolizuje žlutá barva, kterou ostatně najdeme i na prodejním balení. V případě modelu S62 Pro se objevuje také ve formě opravdu velkého programovatelného tlačítka na levém boku. Můžete mu přiřadit dvě libovolné akce, a to na krátký a dlouhý stisk. Může jít o rozsvícení baterky i spuštění pro vás důležité aplikace.

Výrazná žlutá klávesa je programovatelná

Telefon se skutečně velmi dobře drží, má i velká tlačítka po obou stranách, tudíž ovládání například v rukavicích by neměl být problém. Vše je takříkajíc zalité sluncem, dokud si neuvědomíte, že často využívané odemykací tlačítko je docela vysoko. Dokonce tak, že s menší dlaní budete muset přehmátnout, což není pohodlné. Posledním ovládacím prvkem je čtečka otisků prstů na zadní straně, která funguje sice pomaleji, ale spolehlivě.

CAT vyřešil také problém s odolností konektorů a na spodní straně umístěné USB-C není zapotřebí chránit nepraktickou krytkou. Na další konektory se bohužel nedostalo, což znamená, že klasická drátová sluchátka bez redukce nepřipojíte.

Líbilo se nám odolá vodě a prachu

přežije i pády

pohodlně se drží

programovatelné tlačítko

Nelíbilo se nám nešikovně umístěná odemykací klávesa

Displej: velký i chráněný

I obrněné telefony dnes musí nabízet velké dotykové displeje. Stačit vám ale musí obyčejný IPS panel s 5,7palcovou úhlopříčkou a Full HD+ rozlišením. Důležité je, že je zobrazovač dobře čitelný venku i za ostrého slunka. Rozhodně však nejde o výkřik moderní techniky, který byste u telefonu za 15 tisíc Kč mohli očekávat. Sluší se dodat, že v nastavení lze zapnout režim ovládání v rukavicích. O ochranu celého displeje se pak stará sklíčko Gorilla Glass 6, dále i již zmíněné zapuštění displeje a od výrobce nalepené ochranné sklo.

Líbilo se nám jemný displej

dobrá ochrana displeje

Nelíbilo se nám jen IPS panel

Zvuk: pouze pro účely vyzvánění

Již jsme si řekli, že telefonu chybí 3,5mm jack, redukci výrobce zapomněl, stejně jako sluchátka s USB-C. Řešením jsou tak vlastně jen bezdrátová sluchátka, která zajistí rozumnou kvalitu poslechu. Hlasitý reproduktor na spodní hraně dostává svému jménu a například příchozí hovor nemůžete přeslechnout. O nějaké kvalitě však nelze hovořit a na poslech hudby se mobil rozhodně nehodí.

Líbilo se nám skutečně hlasitý reproduktor...

Nelíbilo se nám ...nevalné kvality

chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: postarší, ale stačí

Stejně jako displej, je i procesor tak trošku za očekáváním. Nasazen je Snapdragon 660 a 6GB operační paměť. Sestava, která neoslní, ale na druhou stranu vás nijak neomezuje a běžné používání i více aplikací nepředstavuje žádný problém. Vaše data můžete ukládat buď do 128GB interní paměti (po zapnutí volných 107 GB), nebo až na 256GB paměťovku.

Líbilo se nám slušná operační paměť

podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám slabší procesor

Výdrž baterie: nabíječku při sobě

Baterie má spíše jen průměrnou kapacitou 4 000 mAh, ale displej není tak velký, navíc ani procesor není vyloženě náročný. Výsledkem je jeden celý den velmi náročného používání a dva dny bez nabíječky, pokud telefon budete používat střídmě. Nabíjení nijak rychlé není a celý telefon budete dobíjet něco málo přes 2,5 hodiny. Bezdrátové nabíjení chybí.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 10 minut 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 20 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 28 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 37 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 52 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 67 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 81 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 95 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 116 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 166 minut

Nelíbilo se nám výdrž mohla být lepší

dlouhá doba nabíjení

Konektivita: nechybí skoro nic

Smartphone dostal do vínku téměř plnohodnotnou konektivitu. Můžete se těšit na podporu rychlých dat v síti LTE, přičemž k dispozici je rychlostní kategorie 13, což znamená teoretickou rychlost stahování až 400 Mb/s. Dostalo se také na Wi-Fi ac. Nechybí ani Bluetooth ve verzi 5.0 či NFC. Potěší již zmíněné USB-C. Při toulkách světem se můžete spolehnout na GPS, GLONASS a BeiDou. Lokalizace vaší polohy trvá několik málo vteřin. K dokonalosti někomu dnes již může chybět 5G.

Líbilo se nám LTE

NFC

Bluetooth 5.0

Nelíbilo se nám nezvládá sítě 5G

Fotoaparát: pouze na momentky

CAT zcela minul trend spousty fotoaparátů. Na zadní straně je pouze jeden, a to 12megapixelový s automatickým ostřením a přisvětlovací diodou. Prostředí fotoaparátu je překvapivě výrobcem upravené a jeho grafická podoba nemusí sednout každému.

Fotoaparátu svědčí venkovní podmínky, kdy produkuje fotografie bez šumu a se slušnými barvami. Stačí však jen mírné zhoršení světelných podmínek a kvalita fotografií prudce klesá, což je škoda. Taktéž fotografování v interiérech nebývá zpravidla dobrým nápadem a snímky bývají buď se šumem, nebo neostré. Na každý pád doporučuji využívat režim HDR, který snímkům vdechne „trochu více života“.

K dispozici je i záznam videa maximálně ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledek není nijak oslnivý, ale v nouzi postačí. Zamrzí, že ačkoliv mobil výkon má, nepodporuje 60 FPS u Full HD rozlišení.

CAT S62 Pro (testovací video) – 4K, 30 FPS

Základní selfies zvládá i obrněný telefon, a to v 8 megapixelech. Kamerka je schována v dříve obvyklém prostoru nad displejem.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám za denního světla slušné snímky

záznam 4K videa

Nelíbilo se nám fotoaparát zůstal za očekáváním

chybí doplňkové objektivy

Termokamera: tentokrát elegantně

Zdánlivý druhý fotoaparát na zádech je ve skutečnosti termokamerou, která se výrazně zlepšila. V prvé řadě již nevytváří hrb v pravé horní části telefonu, ale je elegantně zakomponována do těla. Máme zde také nový senzor Lepton 3.5 a čtyřikrát více termálních pixelů, díky čemuž je výsledná tepelná mapa přesnější. K využití senzoru je předpřipravena aplikace MyFLIR, pomocí které můžete měřit teplotu všech objektů, vybraného objektu pomocí křížového měření a případně i kombinovat obraz z termokamery a klasického fotoaparátu.

Práce s termokamerou

Líbilo se nám takřka ojedinělá funkce

praktické využití

Software: slibem nezarmoutíš

Prostředí CAT svěřil do rukou téměř čistého Androidu, přidal například výše zmíněnou aplikaci pro termokameru. Snadno se tak všude zorientujete, především se ale můžete spolehnout na výbornou optimalizaci. Pokulhává však aktuálnost, neboť model S62 Pro nadále využívá služeb Androidu 10. Alespoň že výrobce slíbil aktualizaci na verzi 11. Tento slib však spíše jen delší dobu opakuje a Androidu 11 se uživatelé dočkají v době, kdy již bude existovat novější verze.

Líbilo se nám přehledné prostředí

výborná optimalizace

Nelíbilo se nám starší Android

Zhodnocení

CAT S62 Pro nelze srovnávat s běžnými telefony. S cenou pohybující se kolem 15 tisíc korun totiž nenabízí nijak oslnivou výbavu. Běžným pohledem má podprůměrný displej, postarší procesor a slabší fotoaparát. Na druhou stranu o ničem nelze tvrdit, že by vyloženě kazilo zážitek z používání. Displej je čitelný, procesor dostatečně výkonný a fotoaparát použitelný. Za vyzdvihnutí naopak stojí opravdu vysoká odolnost v normálně vypadajícím těle a především termokamera, kterou sice nevyužije každý, ale pro někoho může být velmi důležitá.

